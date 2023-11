Concert de chants polyphoniques corses 41 rue Jeanne d’Arc Ingersheim, 9 décembre 2023, Ingersheim.

Ingersheim,Haut-Rhin

Le répertoire du groupe Voce Di U Sessant’Ottu, va du chant traditionnel rustique (paghjelle) à des compositions plus contemporaines, dans le domaine profane mais aussi sacré..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

41 rue Jeanne d’Arc

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est



Voce Di U Sessant’Ottu’s repertoire ranges from traditional rustic songs (paghjelle) to more contemporary compositions, both secular and sacred.

El repertorio de Voce Di U Sessant’Ottu abarca desde canciones rústicas tradicionales (paghjelle) hasta composiciones más contemporáneas, tanto profanas como sacras.

Das Repertoire der Gruppe Voce Di U Sessant’Ottu, reicht vom traditionellen rustikalen Gesang (Paghjelle) bis hin zu zeitgenössischeren Kompositionen, im weltlichen, aber auch im sakralen Bereich.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de tourisme de Colmar