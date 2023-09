Concert du trompettiste Stéphane Bridel 41 rue Jeanne d’Arc Ingersheim, 24 septembre 2023, Ingersheim.

Ingersheim,Haut-Rhin

Le musicien rend hommage à de nombreux chanteurs comme Michel Sardou, Jean Jacques Goldmann….

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

41 rue Jeanne d’Arc

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est



The musician pays tribute to singers such as Michel Sardou and Jean Jacques Goldmann…

El músico rinde homenaje a numerosos cantantes, entre ellos Michel Sardou y Jean Jacques Goldmann…

Der Musiker huldigt zahlreichen Sängern wie Michel Sardou, Jean Jacques Goldmann…

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme de Colmar