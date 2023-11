Belles de Scène : « Mesdames à vous de jouer ! » de Jeffrey Hatcher 41 rue Henri Dobert Houlgate, 16 décembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Londres, 1661.

Après 18 années de fermeture imposée par la révolution puritaine, les théâtres ouvrent à nouveau. La loi interdisant toujours aux femmes de se présenter sur scène, Edward Kynaston, comédien adulé et coqueluche du « tout Londres », est l’interprète incontesté des plus grandes héroïnes de Shakespeare.

Jusqu’au jour où sa jeune habilleuse parvient à jouer sur une scène concurrente, dans la plus flagrante illégalité. Intrigué par l’audace de la jeune femme, le Roi rétablit le droit pour les femmes de jouer au théâtre, et interdit à tout homme d’interpréter des rôles féminins. Privé de son gagne-pain, de ses appuis et finalement de son identité, Kynaston voit sa vie entière basculer à jamais. Parviendra-t-il à trouver une nouvelle voie pour exercer son art ?

Une histoire inspirée de faits historiques, sensible et cruelle, cocasse et émouvante. Un récit au souffle shakespearien qui nous entraîne dans le sillage de personnages hauts en couleurs, tour à tour petits et grandioses, mesquins et superbes, poétiques, drôles, humains.

Mise en scène de Stéphane Cottin.

En partenariat avec le Casino de Houlgate et France Bleu Normandie.

Séance de dédicaces à la suite de la représentation (pièce d’identité obligatoire)..

2023-12-16 20:30:00

41 rue Henri Dobert Cinéma du Casino

Houlgate 14510 Calvados Normandie



London, 1661.

After 18 years of closure imposed by the Puritan revolution, theaters reopen. With the law still forbidding women to appear on stage, Edward Kynaston, adored actor and darling of « all London », is the undisputed interpreter of Shakespeare?s greatest heroines.

Until the day his young dresser manages to perform on a rival stage, in the most flagrantly illegal manner. Intrigued by the young woman?s audacity, the King re-establishes the right of women to perform in the theater, and forbids all men to play female roles. Deprived of his livelihood, his support and ultimately his identity, Kynaston sees his whole life turned upside down forever. Will he find a new way to practice his art?

A story inspired by historical events, sensitive and cruel, funny and moving. A Shakespearian tale that takes us along in the wake of colorful characters, by turns small and grandiose, petty and superb, poetic, funny and human.

Directed by Stéphane Cottin.

In partnership with the Casino de Houlgate and France Bleu Normandie.

Book signing following the performance (ID required).

Londres, 1661.

Tras 18 años de cierre impuesto por la revolución puritana, los teatros vuelven a abrir sus puertas. Con la ley aún prohibiendo a las mujeres aparecer en escena, Edward Kynaston, actor adorado y querido por « todo Londres », es el intérprete indiscutible de las mayores heroínas de Shakespeare.

Hasta el día en que su joven modista consigue actuar en un escenario rival, de forma descaradamente ilegal. Intrigado por la audacia de la joven, el Rey restablece el derecho de las mujeres a actuar en el teatro y prohíbe a todos los hombres interpretar papeles femeninos. Privado de su sustento, de su apoyo y, finalmente, de su identidad, Kynaston ve cómo toda su vida da un vuelco para siempre. ¿Conseguirá encontrar una nueva forma de practicar su arte?

Una historia inspirada en hechos históricos, sensible y cruel, divertida y conmovedora. Un relato shakesperiano que nos lleva tras la estela de personajes pintorescos, a veces pequeños y grandiosos, mezquinos y soberbios, poéticos, divertidos y humanos.

Dirigida por Stéphane Cottin.

En colaboración con el Casino de Houlgate y France Bleu Normandie.

Firma de libros tras la representación (se requiere documento de identidad).

London, 1661.

Nach 18 Jahren der Schließung durch die puritanische Revolution werden die Theater wieder eröffnet. Da das Gesetz Frauen immer noch verbietet, auf der Bühne zu stehen, ist Edward Kynaston, ein gefeierter Schauspieler und Liebling von ganz London, der unangefochtene Darsteller von Shakespeares größten Heldinnen.

Doch eines Tages gelingt es seiner jungen Garderobiere, auf einer konkurrierenden Bühne zu spielen – und das völlig illegal. Der König, der von der Kühnheit der jungen Frau fasziniert ist, führt das Recht der Frauen, im Theater zu spielen, wieder ein und verbietet allen Männern, Frauenrollen zu spielen. Kynaston wird seines Lebensunterhalts, seiner Unterstützung und schließlich seiner Identität beraubt, und sein ganzes Leben ändert sich für immer. Wird es ihm gelingen, einen neuen Weg zu finden, um seine Kunst auszuüben?

Eine Geschichte, die auf historischen Tatsachen beruht, sensibel und grausam, komisch und bewegend. Eine Geschichte mit Shakespeare’schem Atem, die uns in die Fußstapfen von farbenfrohen Charakteren führt, die abwechselnd klein und großartig, kleinlich und großartig, poetisch, lustig und menschlich sind.

Inszeniert von Stéphane Cottin.

In Partnerschaft mit dem Casino von Houlgate und France Bleu Normandie.

Autogrammstunde im Anschluss an die Vorstellung (Ausweispflicht).

