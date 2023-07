Co-système, balade narrative et gustative 41 Rue Henri Dobert Houlgate, 6 septembre 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Chloé vous emmène à la découverte de l’écosystème normand au pied des falaises des Vaches Noires. Elle retrace dans le sable l’histoire naturelle de ce site et illustre les relations invisibles entre le vivant, le non-vivant et le paysage. Ensuite, direction Les Terres Iodées pour continuer l’expérience. La gastronomie fait revivre les histoires des falaises dans votre assiette ! Co-voiturage possible depuis la plage. Inscription obligatoire. Dès 6 ans (adulte accompagnateur)..

2023-09-06 10:30:00 fin : 2023-09-06 11:45:00. .

41 Rue Henri Dobert Départ devant l’Établissement de Bains

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Chloé takes you on a journey of discovery through Normandy?s ecosystem at the foot of the Falaises des Vaches Noires. She traces the natural history of this site in the sand, illustrating the invisible relationships between the living, the non-living and the landscape. Then it’s on to Les Terres Iodées to continue the experience. The gastronomy brings the stories of the cliffs to life on your plate! Carpooling possible from the beach. Registration required. Ages 6 and up (accompanying adult).

Chloé te lleva a descubrir el ecosistema de Normandía, al pie de los acantilados de Vaches Noires. Traza en la arena la historia natural del lugar, ilustrando las relaciones invisibles entre lo vivo, lo inerte y el paisaje. A continuación, nos dirigimos a Les Terres Iodées para continuar la experiencia. La gastronomía hace revivir en el plato las historias de los acantilados Posibilidad de compartir coche desde la playa. Inscripción obligatoria. Para niños a partir de 6 años (acompañados de un adulto).

Chloé nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das Ökosystem der Normandie am Fuße der Klippen von Les Vaches Noires. Sie zeichnet die Naturgeschichte dieses Ortes im Sand nach und veranschaulicht die unsichtbaren Beziehungen zwischen dem Lebendigen, dem Nicht-Lebendigen und der Landschaft. Anschließend geht es weiter zu Les Terres Iodées, um das Erlebnis fortzusetzen. Die Gastronomie lässt die Geschichten der Klippen auf Ihrem Teller wieder aufleben! Fahrgemeinschaften vom Strand aus möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ab 6 Jahren (erwachsene Begleitperson).

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité