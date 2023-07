Feux d’artifice 41 rue Henri Dobert Houlgate, 22 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Petits et grands, venez vous émerveillez devant le pétillement de différentes couleurs, dans le ciel et sur la mer !.

2023-07-22 22:30:00 fin : 2023-07-22 . .

41 rue Henri Dobert Plage devant le casino

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Young and old, come and marvel at the sparkle of different colors, in the sky and on the sea!

Jóvenes y mayores, ¡vengan a maravillarse con el brillo de los diferentes colores en el cielo y en el mar!

Ob Groß oder Klein, kommen Sie und staunen Sie über das Funkeln der verschiedenen Farben, am Himmel und auf dem Meer!

