Festival Sologne Nature Image à Salbris 41 rue Général Giraud Salbris, 15 septembre 2023, Salbris.

Salbris,Loir-et-Cher

Festival Sologne Nature Image à Salbris. Un moment artistique privilégié pour mettre en valeur notre belle et essentielle Nature. Forte de sa situation privilégiée, au cœur de biotopes riches et diversifiés (étangs, forêts, prairies et rivières) la Sologne est un lieu propice pour célébrer la Nature.

Samedi 2023-09-15 10:00:00 fin : 2023-09-17 . EUR.

41 rue Général Giraud

Salbris 41300 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Sologne Nature Image Festival in Salbris. A privileged artistic moment to highlight our beautiful and essential Nature. Thanks to its privileged situation, in the heart of rich and diversified biotopes (ponds, forests, meadows and rivers) the Sologne is a place to celebrate Nature

Festival de la Imagen de la Naturaleza de Sologne en Salbris. Una oportunidad artística única para dar a conocer nuestro bello y esencial entorno natural. Gracias a su ubicación privilegiada en el corazón de biotopos ricos y diversos (estanques, bosques, prados y ríos), Sologne es un lugar ideal para celebrar la Naturaleza

Festival Sologne Nature Image in Salbris. Ein besonderer künstlerischer Moment, um unsere schöne und essentielle Natur hervorzuheben. Dank ihrer privilegierten Lage inmitten reicher und vielfältiger Biotope (Teiche, Wälder, Wiesen und Flüsse) ist die Sologne ein idealer Ort, um die Natur zu feiern

Mise à jour le 2023-07-11 par OT en Sologne