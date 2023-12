J.14 PRO D2 – VRDR vs ASBH 41 RUE FERNANDEL Valence, 15 décembre 2023 19:00, Valence.

Valence,Drôme

Rendez-vous le vendredi 15 décembre à 19h00 où nos Damiers vous attendent nombreux pour la dernière à domicile de 2023 !



Les Damiers sont déterminés à clore cette année en beauté avec une victoire face aux redoutables Biterrois !.

2023-12-15 19:00:00 fin : 2023-12-15 23:30:00. .

41 RUE FERNANDEL Stade Georges-Pompidou, Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



See you on Friday, December 15 at 7:00 p.m. when our Damiers will be expecting you for the last home game of 2023!



The Damiers are determined to end the year on a high note with a victory over the formidable Biterrois!

¡Únete a nosotros el viernes 15 de diciembre a las 19:00 para el último partido en casa de 2023!



Los Damiers están decididos a terminar el año con una victoria sobre los formidables Biterrois

Wir sehen uns am Freitag, den 15. Dezember um 19 Uhr, wo unsere Damiers Sie zahlreich erwarten, um das letzte Heimspiel 2023 zu bestreiten!



Die Damiers sind fest entschlossen, dieses Jahr mit einem Sieg gegen die gefürchteten Biterrois abzuschließen!

Mise à jour le 2023-12-04 par Valence Romans Tourisme