J.09 PRO D2 – VRDR vs PROVENCE RUGBY 41 RUE FERNANDEL Valence, 3 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Notre partenaire de match Valence Romans Agglo est honoré de vous présenter cette neuvième journée de PRO D2 face aux Provençaux !.

2023-11-03 19:30:00 fin : 2023-11-03 23:30:00. .

41 RUE FERNANDEL Stade Georges-Pompidou, Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Our match partner Valence Romans Agglo is honored to present this ninth day of PRO D2 against Les Provençaux!

Nuestro socio Valence Romans Agglo tiene el honor de ofrecerles esta novena jornada de la PRO D2 contra Les Provençaux

Unser Spielpartner Valence Romans Agglo fühlt sich geehrt, Ihnen diesen neunten Spieltag der PRO D2 gegen die Provençaux präsentieren zu dürfen!

