FETE NATIONALE À NANCY 41 rue du Sergent Blandan Nancy, 14 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La Ville de Nancy donne rendez-vous au public pour le traditionnel feu d’artifice le jeudi 14 juillet à partir de 20h aux abords du nouveau site de Nancy Thermal, avec le concours du Conseil Départemental, de la société Valvital et du Lycée Chopin. Le public sera accueilli sur l’esplanade située entre Nancy Thermal et le Lycée Chopin avec une jauge limitée. Mais il sera également possible d’admirer ce spectacle depuis les points hauts de la Métropole. La Ville de Nancy a passé une commande de spectacle à la société JSE, Jouets et Spectacles de l’Est. Le spectacle, créé spécialement pour mettre en valeur le site, est orchestré sur une bande-son originale.

Au programme

> À partir de 20h : ambiance musicale

> Aux environs de 22h30 : feu d’artifice d’une durée de 15 minutes environ

> A 23h30, vidéo-mapping La Belle Saison sur la place Stanislas

Pour accéder au site

> Il est conseillé de venir à pied ou en vélo.

> L’accès à l’esplanade de Nancy Thermal se fera par :

le parc Sainte-Marie depuis l’avenue Boffrand ou l’avenue du Maréchal Juin

la rue Blandan côté avenue du Maréchal Juin ou côté place Painlevé.

L’accès au parc Sainte-Marie par les portes situées rue Dupont des Loges et rue Durival sera fermé à partir de 17h jusqu’à la réouverture du parc le lendemain.

Le Parc Sainte-Marie sera ouvert jusqu’à 23h30.

> Transports en commun

Deux navettes gratuites desserviront le site :

Nancy gare – Parc Sainte-Marie par l’avenue Boffrand.

Parc des Expos – Parc Sainte-Marie (par Boffrand)

Transports allers vers Nancy Thermal à partir de 20h jusqu’à 21h30 environ

Transports retours à partir de 22h45

Le parking Kennedy sera ouvert gratuitement

Le parking visiteur du Parc des Expo sera ouvert gratuitement.

> Personnes à Mobilité Réduite

Les places de stationnement réservées aux véhicules PMR sont disponibles sur le parking situé avenue du Maréchal Juin sur présentation d’un macaron ou d’une carte d’invalidité. Une zone est réservée aux PMR. Elle est située à l’angle de la rue Blandan et du bâtiment Nancy Thermal côté esplanade. La présence d’un seul accompagnant est autorisée par PMR.

Sécurité

– Seront notamment strictement interdits dans l’espace d’accueil du public les objets dangereux, feux d’artifice, bouteilles et objets en verre, pointeurs laser, mégaphones et talkies, appareils de diffusion audio. En application du plan Vigipirate, l’accès au site est interdit à toutes valises, sacs de voyages et sacs à dos de taille supérieure au format A3.

– Aucun animal de compagnie n’est autorisé sur le site, excepté les animaux d’aide à la personne.

– Des sanitaires sont à votre disposition sur place.

>> LA FÊTE NATIONALE DANS LES QUARTIERS

La Ville de Nancy soutient et accompagne les acteurs associatifs de proximité dans l’organisation de festivités autour de la fête nationale du 14 juillet.

> FêtNat de quartier du Plateau de Haye célébrée avec concert, musique et food truck.

Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, Fatiha Rabhi, Conseillère Municipale, déléguée au Plateau de Haye et à la mixité sociale, Evelyne Beaudeux,

Adjointe au Maire en charge du territoire nord, déléguée à la politique de la ville et à l’Europe, en partenariat avec Anim’Haye, l’Autre Canal et le Memô, ont le plaisir de vous convier à partager un moment convivial à l’occasion de La FêtNat de quartier du Plateau de Haye, le mercredi 12 juillet 2023 à 17h45 à la Cuisine ouverte rue Dominique Louis.

Installée au pied de la tour des énergies, la Cuisine ouverte est une immense halle en métal de 470 m², entièrement ouverte sur l’extérieur afin d’offrir aux 3500 habitants du secteur un espace de convivialité pour se retrouver.

Programmation de 17h30 à 21h

– 17h30 – 18h : guitaristes tsiganes

– 17h45 : moment convivial offert par la Ville

– 18h – 19h : concert d’Aïssate

– 19h – 20h : concert d’Allivm

– 20h – 21h : concert de Mercure & NVGD

> Vendredi 14 juillet sur le Plateau de Haye : Quartiers d’été du Mémô à la cuisine ouverte

Au programme :

un campement artistique en entrée libre

Le banquet des familles à partir de 19h : en musique, enfants, parents et intervenants pourront déguster une multitude de spécialités, tout juste sorties du four des Dépavées…

Le Jam Truck de Sehor permettra de poursuivre cette soirée avec tous les participants aux ateliers de Sehor, autour des instruments faits maison. C’est un jam truck participatif !

A la tombée de la nuit, cette édition 2023 des quartiers d’été sera clôturée en beauté par la compagnie Les Grandes Personnes. Elle présentera Les Chimères d’Onirie, un spectacle déambulatoire lumineux associant masques, chars et grandes marionnettes. Il puise son inspiration dans les Alebrijes mexicaines, des chimères de papier mâché oniriques et colorées

> Dans le quartier Haussonville le jeudi 13 juillet

Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, Frédéric Maguin, Adjoint au Maire en charge du territoire sud, délégué au patrimoine historique, Christelle Jandric, Conseillère Municipale déléguée à la jeunesse et au quartier d’Haussonville, et Lamia Benkortbi, Présidente du Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville, en partenariat avec les associations et les structures du quartier, ont le plaisir de vous convier à partager un moment convivial à l’occasion de la Fête de quartier Haussonville, le :

Jeudi 13 juillet 2023 à 14h30

Square de la 9ème D.I.C à Nancy.

Programmation de 12h à 17h portée par le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville en partenariat avec les structures et les associations du quartier.

– 12h : repas offert par l’association aux habitants du quartier

– 13h30 : début des animations avec présence d’une mini ferme, sculpture de ballons, chamboule-tout, pêche à la ligne, tournoi de foot pétanque, ateliers de réparation de vélo, initiation aux échecs, initiation aux arts martiaux, animation compostage, quizz euro 2024.

– 14h30 : moment convivial offert par la Ville

– 16h30 : goûter offert par l’association.

> Les Nancyphonies le vendredi 14 juillet

A 16h, programmation du festival dans les Grands salons de l’Hôtel de Ville Nancy. Vive la France ! avec Anne Dénombre et Hugues Leclère dans un récital de piano à quatre mains. À l’occasion de la sortie de leur dernier enregistrement consacré à la musique française, le duo Dezombre-Leclère propose un concentré d’œuvres de Fauré, Debussy et Ravel. Une ode au génie musical français, avec en bonus une improvisation sur la Marseillaise, Fête Nationale oblige !

Entrée payante 10€-25€

> Invitation à danser avec le Club Saint-Lambert

Le Club Saint-Lambert donne rendez-vous au public de 13h à 18h au Parc Sainte-Marie autour de Django Reinhardt, ou la rencontre d’un géant français avec l’exotisme outre-Atlantique !

Django, vous connaissez… Mais avez-vous déjà écouté ses débuts ? Et si on mélange avec de l’accordéon ? Près d’un bar tenu par toute l’équipe de l’association, le Club Saint-Lambert vous invite à danser. Entrée libre.

> Les guinguettes

Tous au bal

Au Parc Blondlot

Avec le Reddington pub et Le Bistronome.

C’est le retour de la guinguette, du bal musette. Venez vous détendre dans une ambiance familiale et champêtre. Les brocantes, exposition, jeux pour petits et grands, animation musicale seront de la fête. Tous se retrouveront pour profiter d’un merveilleux été.

Vendredi 14 juillet de 11h à minuit. Au programme de cette soirée : concert rock.

Les Terrasses Carnot

Place Carnot

Avec l’Association de commerçants Carnot en Mouvement et les établissements L’Aca, le Mac Carthy, le Boulevard et Bulle.

Ceci n’est pas un mirage, mais une véritable oasis que l’on retrouve chaque année sur la Place Carnot. La Guinguette Carnot est là si vous voulez vous désaltérer ou vous restaurer : quatre établissements vous proposent des pizzas, brochettes, tapas, burgers, hot-dogs… Autour d’un verre, dans une ambiance amicale et familiale. Vous trouverez forcément votre bonheur au son des concerts rocks, latinos ou jazz manouche, ou encore pendant les DJ sets. Si vous ne savez pas qui paie la tournée, les quatre terrains de pétanque sauront vous départager.

Du vendredi 16 juin au dimanche 3 septembre 2023. Du mardi au samedi de 17h à 22h et le dimanche de 15h à 20h.

Vendredi 14 juillet de 17h à minuit.

Guinguette de la Cure d’Air

Parc de la Cure d’Air

Avec l’association de commerçants Chambranle et Chanlatte : établissements Suzette, Papa Joe et Mama Betty, Bagatelle, Mouton Électrique, Maltazar.

La guinguette qui faisait les beaux jours de ce parc dans les années 1900 reprend vie cet été encore avec 3 espaces distincts dans une ambiance Hippie Chic et vue exceptionnelle sur Nancy. Restauration, bières locales, cocktails, concerts, brocante, cours de danse latino. Tous les dimanches : Art Market. Tous les jeudis et vendredis : afterwork avec musique live…

Du vendredi 16 juin au dimanche 3 septembre 2023

Jeudi, vendredi et samedi de 15h à 22h – Dimanche de 11h à 20h.

Vendredi 14 juillet de 15h à minuit – Au programme de cette soirée : l’Association Fuite de Jazz et des animations pêche aux canards, course de sac, mikado géant…

Guinguette des 3 Barjots

Au Parc Charles III

Avec l’Association de commerçants Mercure, établissement 3 Cageots

Une guinguette estivale et conviviale où le temps jamais ne s’arrête, dans une ambiance conçue pour plaire aux petits comme aux grands. Les Nancéiens vivront leur été au rythme des animations quotidiennes : soirées Blind Test, DJ sets, concerts, tournois sportifs, événements éphémères…

Du vendredi 16 juin au dimanche 3 septembre 2023

Jeudi et vendredi de 16h à 22h. Samedi de 11h à 22h – Dimanche de 11h à 20h.

Vendredi 14 juillet de 16h à minuit. Au programme de cette soirée : concert par Padam à 18h30.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

41 rue du Sergent Blandan Esplanade proche Nancy thermal

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The City of Nancy, in collaboration with the Conseil Départemental, the Valvital company and the Lycée Chopin, invites the public to attend the traditional fireworks display on Thursday, July 14, starting at 8pm on the outskirts of the new Nancy Thermal site. The public will be welcomed on the esplanade between Nancy Thermal and Lycée Chopin, with a limited capacity. But it will also be possible to admire the show from the highest points of the city. The City of Nancy has commissioned the show from JSE, Jouets et Spectacles de l’Est. The show, specially created to showcase the site, is orchestrated to an original soundtrack.

On the program

> From 8pm: musical ambience

> Around 10:30 pm: fireworks lasting around 15 minutes

> At 11:30pm, La Belle Saison video-mapping on Place Stanislas

How to get there

> It’s best to come on foot or by bike.

> Access to the Nancy Thermal esplanade is via :

parc Sainte-Marie from avenue Boffrand or avenue du Maréchal Juin

rue Blandan on the avenue du Maréchal Juin or place Painlevé side.

Access to Parc Sainte-Marie via the gates on rue Dupont des Loges and rue Durival will be closed from 5pm until the park reopens the following day.

Parc Sainte-Marie will be open until 11.30pm.

> Public transport

Two free shuttles will serve the site:

Nancy gare – Parc Sainte-Marie via avenue Boffrand.

Parc des Expos – Parc Sainte-Marie (via Boffrand)

Transport to Nancy Thermal from 8pm to approx. 9:30pm

Return transport from 22h45

Kennedy parking lot will be open free of charge

The Parc des Expo visitor parking lot will be open free of charge.

> Disabled parking

Parking spaces reserved for PRM vehicles are available in the Avenue du Maréchal Juin parking lot on presentation of a badge or disability card. An area is reserved for PRMs. It is located at the corner of rue Blandan and the Nancy Thermal building on the esplanade side. Only one accompanying person is allowed per PRM.

Security

– Dangerous objects, fireworks, glass bottles and objects, laser pointers, megaphones and walkie-talkies, and audio broadcasting equipment are strictly forbidden in the public reception area. In application of the Vigipirate plan, access to the site is forbidden to suitcases, travel bags and backpacks larger than A3.

– No pets are allowed on site, with the exception of service animals.

– Sanitary facilities are available on site.

>> THE NATIONAL HOLIDAY IN THE NEIGHBORHOODS

The City of Nancy supports and assists local associations in organizing festivities around the July 14th national holiday.

> FêtNat in the Plateau de Haye neighborhood celebrated with concert, music and food truck.

Mathieu Klein, Mayor of Nancy, President of the Metropole du Grand Nancy, Fatiha Rabhi, Councillor for the Plateau de Haye and social diversity, Evelyne Beaudeux,

Deputy Mayor in charge of the northern territory, responsible for urban policy and Europe, in partnership with Anim?Haye, l?Autre Canal and Memô, are pleased to invite you to share a convivial moment on the occasion of La FêtNat de quartier du Plateau de Haye, on Wednesday, July 12, 2023 at 5:45pm at the Open Kitchen on rue Dominique Louis.

Located at the foot of the Tour des Energies, the Cuisine ouverte is a huge 470 m² metal hall, entirely open to the outside world, offering the area?s 3,500 residents a convivial space in which to get together.

Program from 5:30pm to 9pm

– 5:30 pm – 6 pm: Gypsy guitarists

– 5:45 p.m.: social event hosted by the city

– 6 – 7 pm: Aïssate concert

– 7pm – 8pm: concert by Allivm

– 8pm – 9pm: Mercure & NVGD concert

> Friday, July 14 on the Plateau de Haye: Mémô summer quarters at the open kitchen

On the program :

an artistic camp with free admission

Family banquet starting at 7pm: children, parents and caregivers can enjoy a multitude of specialties, fresh from the Dépavées oven, to the sound of music…

Sehor’s Jam Truck will continue the evening with all Sehor workshop participants, playing homemade instruments. It’s a participatory jam truck!

As night falls, this 2023 edition of quartiers d’été will be brought to a fitting close by the company Les Grandes Personnes. They will present Les Chimères d’Onirie, a luminous ambulatory show combining masks, floats and large puppets. The show draws its inspiration from Mexican Alebrijes, dreamlike, colorful papier-mâché chimeras

> In the Haussonville district on Thursday, July 13

Mathieu Klein, Mayor of Nancy, President of the Metropole du Grand Nancy, Frédéric Maguin, Deputy Mayor in charge of the southern territory, responsible for historical heritage, Christelle Jandric, Municipal Councillor responsible for youth and the Haussonville district, and Lamia Benkortbi, President of the Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville, in partnership with local associations and structures, are pleased to invite you to share a convivial moment at the Haussonville Neighborhood Festival, on :

Thursday, July 13, 2023 at 2:30pm

Square de la 9ème D.I.C, Nancy.

Program from 12pm to 5pm, organized by the Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville in partnership with local organizations and associations.

– 12pm: meal offered by the association to local residents

– 1:30pm: entertainment begins with a mini-farm, balloon sculpture, chamboule-tout, angling, pétanque soccer tournament, bike repair workshops, chess initiation, martial arts initiation, composting activities, euro 2024 quiz.

– 2:30 p.m.: social event hosted by the town

– 4:30 pm: snack offered by the association.

> Nancyphonies on Friday, July 14

At 4pm, festival program in the Grands salons of Nancy’s Hôtel de Ville. Vive la France! with Anne Denombre and Hugues Leclère in a four-hand piano recital. To coincide with the release of their latest recording devoted to French music, the Dezombre-Leclère duo present a concentration of works by Fauré, Debussy and Ravel. An ode to the genius of French music, with a bonus improvisation on the Marseillaise – Fête Nationale oblige!

Admission 10?-25?

> Invitation to dance with Club Saint-Lambert

From 1pm to 6pm, Club Saint-Lambert invites the public to Parc Sainte-Marie to dance to Django Reinhardt, where a French giant meets the exotic across the Atlantic!

Django, you know… But have you ever listened to his early work? Let’s mix it up with some accordion! The Club Saint-Lambert invites you to dance next to a bar run by the association’s team. Admission free.

> Les guinguettes

Everyone to the ball

In Blondlot Park

With the Reddington pub and Le Bistronome.

It’s the return of the guinguette, the bal musette. Come and relax in a family and country atmosphere. There will be flea markets, exhibitions, games for young and old, and musical entertainment. Everyone will be there to enjoy a wonderful summer.

Friday, July 14th from 11am to midnight. On the program: rock concert.

Les Terrasses Carnot

Place Carnot

With the Association de commerçants Carnot en Mouvement and the establishments L’Aca, le Mac Carthy, le Boulevard and Bulle.

This is no mirage, but a veritable oasis to be found every year on Place Carnot. La Guinguette Carnot is there if you want to quench your thirst or enjoy a meal: four establishments offer pizzas, kebabs, tapas, burgers, hot dogs… Over a drink, in a friendly, family atmosphere. You’re bound to find what you’re looking for, whether it’s rock, Latin or gypsy jazz concerts, or DJ sets. And if you’re not sure who’s buying the drinks, the four pétanque courts will help you decide.

Friday, June 16 to Sunday, September 3, 2023. Tuesday to Saturday, 5pm to 10pm and Sunday, 3pm to 8pm.

Friday, July 14, 5pm to midnight.

Guinguette de la Cure d’Air

Parc de la Cure d’Air

With the Chambranle et Chanlatte merchants’ association: Suzette, Papa Joe et Mama Betty, Bagatelle, Mouton Électrique, Maltazar.

The guinguette, which was a fixture in the park in the 1900s, is coming back to life again this summer, with 3 distinct areas in a Hippie Chic atmosphere and an exceptional view over Nancy. Catering, local beers, cocktails, concerts, flea market, Latino dance classes. Every Sunday: Art Market. Every Thursday and Friday: afterwork with live music…

Friday, June 16 to Sunday, September 3, 2023

Thursday, Friday and Saturday, 3pm to 10pm – Sunday, 11am to 8pm.

Friday, July 14, 3pm to midnight – On the program for this evening: the Fuite de Jazz Association and duck fishing, sack races, giant Mikado?

Guinguette des 3 Barjots

In Charles III Park

With the Mercure Merchants Association, 3 Cageots establishment

A summertime guinguette where time never stands still, in an atmosphere designed to please young and old alike. Nancy?s residents will be able to enjoy their summer to the rhythm of daily entertainment: Blind Test evenings, DJ sets, concerts, sports tournaments, ephemeral events?

Friday, June 16 to Sunday, September 3, 2023

Thursday and Friday, 4pm to 10pm. Saturday from 11am to 10pm – Sunday from 11am to 8pm.

Friday, July 14 from 4pm to midnight. On the program: concert by Padam at 6.30pm.

La ciudad de Nancy, en colaboración con el Consejo Departamental, la empresa Valvital y el Liceo Chopin, invita al público a asistir al tradicional espectáculo de fuegos artificiales el jueves 14 de julio a partir de las 20.00 horas en las inmediaciones de la nueva sede de Nancy Termal. El público será recibido en la explanada situada entre Nancy Thermal y el Liceo Chopin, con un aforo limitado. Pero también será posible admirar el espectáculo desde puntos elevados de la ciudad. La ciudad de Nancy ha encargado el espectáculo a JSE, Jouets et Spectacles de l’Est. El espectáculo, creado especialmente para dar a conocer el lugar, está ambientado con una banda sonora original.

En el programa

> A partir de las 20:00 h: ambiente musical

> Hacia las 22.30 h: fuegos artificiales de unos 15 minutos de duración

> A las 23.30 h, video-mapping de La Belle Saison en la plaza Stanislas

Cómo llegar al recinto

> Se recomienda venir a pie o en bicicleta.

> El acceso a la explanada termal de Nancy se realiza por :

parque Sainte-Marie desde la avenida Boffrand o la avenida del Maréchal Juin

rue Blandan del lado de la avenue du Maréchal Juin o del lado de la place Painlevé.

El acceso al Parc Sainte-Marie por las puertas de la rue Dupont des Loges y de la rue Durival permanecerá cerrado desde las 17.00 horas hasta la reapertura del parque al día siguiente.

El parque Sainte-Marie permanecerá abierto hasta las 23.30 horas.

> Transporte público

Dos autobuses lanzadera gratuitos darán servicio al recinto:

Estación de Nancy – Parque Sainte-Marie por la avenida Boffrand.

Parc des Expos – Parc Sainte-Marie (vía Boffrand)

Transporte hasta Nancy Termal desde las 20.00 h hasta las 21.30 h aproximadamente

Regreso a partir de las 22.45 h

El aparcamiento Kennedy estará abierto gratuitamente

El aparcamiento de visitantes del Parque de las Exposiciones estará abierto gratuitamente.

> Personas con movilidad reducida

En el aparcamiento de la avenida del Maréchal Juin hay plazas reservadas para PMR previa presentación de un distintivo o tarjeta de discapacidad. Una zona está reservada a las PMR. Está situada en la esquina de la rue Blandan y el edificio de las Termas de Nancy, del lado de la explanada. Sólo se permite un acompañante por PMR.

Seguridad

– Los objetos peligrosos, los fuegos artificiales, las botellas y objetos de vidrio, los punteros láser, los megáfonos y walkie-talkies y los equipos de radiodifusión sonora están estrictamente prohibidos en la zona de recepción del público. En aplicación del plan Vigipirate, se prohíbe el acceso al recinto a maletas, bolsas de viaje y mochilas de tamaño superior a A3.

– No se admiten animales de compañía en el recinto, a excepción de los animales de servicio.

– Hay instalaciones sanitarias disponibles en el emplazamiento.

>> LOS DÍAS FESTIVOS EN LOS BARRIOS

La ciudad de Nancy apoya y ayuda a las asociaciones locales en la organización de las fiestas en torno a la celebración del Día de la Bastilla, el 14 de julio.

> Las fiestas del barrio de Plateau de Haye incluyeron conciertos, música y un food truck.

Mathieu Klein, Alcalde de Nancy, Presidente del Área Metropolitana de Nancy, Fatiha Rabhi, Concejala Municipal, responsable del Plateau de Haye y de la diversidad social, Evelyne Beaudeux,

Teniente de alcalde de la zona norte, responsable de política urbana y Europa, en colaboración con Animé Haye, l’Autre Canal y Memô, tienen el placer de invitarle a compartir un momento de convivencia en la FêtNat del barrio del Plateau de Haye, el miércoles 12 de julio de 2023 a las 17.45 h en la Open Kitchen de la rue Dominique Louis.

Situada al pie de la Tour des Energies, la Cuisine ouverte es una inmensa sala metálica de 470 m², totalmente abierta al exterior, que ofrece a los 3.500 habitantes del barrio un espacio de convivencia en el que reunirse.

Programa de 17.30 a 21.00 h

– 17:30 – 18:00: guitarristas gitanos

– 17.45 h: momento de convivencia organizado por la ciudad

– 18.00 h – 19.00 h: Concierto de Aïssate

– 19.00 h – 20.00 h: Concierto de Allivm

– 20.00 – 21.00 h: Concierto de Mercure y NVGD

> Viernes 14 de julio en el Plateau de Haye: Quartiers d’été de Mémô en la cocina abierta

En programa :

un campamento artístico con entrada gratuita

El banquete familiar a partir de las 19:00 h: con música, niños, padres y animadores podrán degustar un sinfín de especialidades recién salidas del horno de Les Dépavées…

El Jam Truck de Sehor amenizará la velada con todos los participantes en los talleres de Sehor, tocando instrumentos caseros. ¡Es un jam truck participativo!

Al caer la noche, Les quartiers d’été 2023 serán clausurados por la compañía Les Grandes Personnes. Presentarán Les Chimères d’Onirie, un espectáculo de luces que combina máscaras, carrozas y grandes marionetas. El espectáculo se inspira en los alebrijes mexicanos, quimeras oníricas y coloridas de cartón piedra

> En el barrio de Haussonville, el jueves 13 de julio

Mathieu Klein, alcalde de Nancy y presidente de la aglomeración de Nancy, Frédéric Maguin, teniente de alcalde encargado de la zona sur, responsable del patrimonio histórico, Christelle Jandric, concejala responsable de la juventud y del barrio de Haussonville, y Lamia Benkortbi, presidenta del Consejo Ciudadano de Política Urbana de Haussonville, en colaboración con las asociaciones y organizaciones locales, tienen el placer de invitarle a compartir un momento de convivencia en la Fiesta del Barrio de Haussonville el :

Jueves 13 de julio de 2023 a las 14.30 h

Plaza de la 9ème D.I.C de Nancy.

Programa de 12.00 a 17.00 h. organizado por el Ayuntamiento de Haussonville en colaboración con entidades y asociaciones locales.

– 12.00 h: comida ofrecida por la asociación a los vecinos de la zona

– 13.30 h: inicio de las actividades: minigranja, globoflexia, chamboule-tout, pesca con caña, torneo de petanca, talleres de reparación de bicicletas, iniciación al ajedrez, iniciación a las artes marciales, actividades de compostaje y concurso Euro 2024.

– 14.30 h: acto social organizado por la ciudad

– 16.30 h: merienda a cargo de la asociación.

> Nancyfonías del viernes 14 de julio

A las 16:00 h, programa del festival en los Grandes Salones del Ayuntamiento de Nancy. Vive la France! con Anne Dénombre y Hugues Leclère en un recital de piano a cuatro manos. Coincidiendo con el lanzamiento de su última grabación dedicada a la música francesa, el dúo Dezombre-Leclère presenta una selección de obras de Fauré, Debussy y Ravel. Una oda al genio de la música francesa, con una improvisación extra sobre la Marsellesa, ¡en honor de la Fiesta Nacional!

Entrada de 10.00 a 25.00 h

> Invitación a bailar con el Club Saint-Lambert

De 13:00 a 18:00 h, el Club Saint-Lambert invita al público al Parque Sainte-Marie para bailar al ritmo de Django Reinhardt, ¡o el encuentro de un gigante francés con el exotismo del otro lado del Atlántico!

Ya conoce a Django… Pero, ¿ha escuchado alguna vez sus primeros trabajos? ¿Y si lo mezclamos con algo de acordeón? El Club Saint-Lambert le invita a bailar junto a un bar regentado por el equipo de la asociación. Entrada gratuita.

> Les guinguettes

Todos al baile

En Blondlot Park

Con el pub Reddington y Le Bistronome.

Es el regreso de la guinguette y del bal musette. Venga a relajarse en un ambiente familiar y campestre. Habrá mercadillos, exposiciones, juegos para grandes y pequeños y animación musical. Todo el mundo estará allí para disfrutar de un verano maravilloso.

Viernes 14 de julio, de 11.00 a 24.00 h. En el programa: concierto de rock.

Les Terrasses Carnot

Plaza Carnot

Con la asociación de comerciantes Carnot en Mouvement y los establecimientos L’Aca, Mac Carthy, Boulevard y Bulle.

No se trata de un espejismo, sino de un verdadero oasis que se encuentra cada año en la plaza Carnot. La Guinguette Carnot está ahí para saciar la sed o comer algo: cuatro establecimientos ofrecen pizzas, kebabs, tapas, hamburguesas, perritos calientes… Y todo ello, tomando una copa, en un ambiente agradable y familiar. Seguro que encontrará lo que busca, ya sean conciertos de rock, jazz latino o gitano, o sesiones de DJ. Y si no está seguro de quién paga las copas, las cuatro pistas de petanca le ayudarán a decidir.

Del viernes 16 de junio al domingo 3 de septiembre de 2023. De martes a sábado de 17.00 a 22.00 h. y domingos de 15.00 a 20.00 h.

Viernes 14 de julio de 17.00 a 24.00 h.

Guinguette de la Cure d’Air

Parque de la Cure d’Air

Con la asociación de comerciantes de Chambranle et Chanlatte: Suzette, Papa Joe et Mama Betty, Bagatelle, Mouton Électrique, Maltazar.

La guinguette, que fue el punto culminante del parque en los años 1900, vuelve a la vida este verano, con 3 espacios separados en un ambiente Hippie Chic y una vista excepcional sobre Nancy. Catering, cervezas locales, cócteles, conciertos, mercadillo, clases de baile latino. Todos los domingos: mercadillo de arte. Todos los jueves y viernes: afterwork con música en directo…

Del viernes 16 de junio al domingo 3 de septiembre de 2023

Jueves, viernes y sábado de 15:00 a 22:00 h – domingo de 11:00 a 20:00 h.

Viernes 14 de julio de 15:00 a 24:00 h – En el programa de esta tarde: la Asociación Fuite de Jazz y pesca de patos, carreras de sacos, Mikado gigante..

Guinguette des 3 Barjots

En el Parque de Carlos III

Con la Asociación de Comerciantes del Mercure, establecimiento 3 Cageots

Una acogedora guinguette de verano donde el tiempo nunca se detiene, en un ambiente diseñado para atraer a jóvenes y mayores. Los habitantes de Nancy podrán vivir su verano al ritmo de la animación diaria: veladas de Blind Test, sesiones de DJ, conciertos, torneos deportivos, eventos efímeros..

Del viernes 16 de junio al domingo 3 de septiembre de 2023

Jueves y viernes de 16:00 a 22:00 h. Sábado de 11:00 a 22:00 – Domingo de 11:00 a 20:00.

Viernes 14 de julio de 16:00 a 24:00 h. En el programa de esta tarde: concierto de Padam a las 18.30 h.

Die Stadt Nancy lädt die Öffentlichkeit am Donnerstag, den 14. Juli ab 20 Uhr zum traditionellen Feuerwerk in der Nähe des neuen Standorts Nancy Thermal ein, das vom Departementsrat, der Firma Valvital und dem Lycée Chopin unterstützt wird. Die Zuschauer werden auf der Esplanade zwischen Nancy Thermal und dem Lycée Chopin empfangen, wobei die Zuschauerzahl begrenzt ist. Es wird aber auch möglich sein, das Spektakel von den höchsten Punkten der Metropole aus zu bewundern. Die Stadt Nancy hat einen Auftrag für die Show an das Unternehmen JSE, Jouets et Spectacles de l’Est, vergeben. Das Spektakel, das speziell zur Hervorhebung der Stätte geschaffen wurde, ist mit einem originellen Soundtrack orchestriert.

Auf dem Programm stehen

> Ab 20 Uhr: musikalische Untermalung

> Um 22.30 Uhr: Feuerwerk mit einer Dauer von ca. 15 Minuten

> Um 23.30 Uhr: Videomapping La Belle Saison auf dem Place Stanislas

So erreichen Sie das Gelände

> Es wird empfohlen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.

> Der Zugang zur Esplanade von Nancy Thermal erfolgt über :

den Parc Sainte-Marie von der Avenue Boffrand oder der Avenue du Maréchal Juin aus

die Rue Blandan auf der Seite der Avenue du Maréchal Juin oder der Seite des Place Painlevé.

Der Zugang zum Parc Sainte-Marie durch die Tore in der Rue Dupont des Loges und der Rue Durival wird ab 17 Uhr bis zur Wiedereröffnung des Parks am nächsten Tag geschlossen.

Der Parc Sainte-Marie wird bis 23:30 Uhr geöffnet sein.

> Öffentliche Verkehrsmittel

Zwei kostenlose Pendelbusse werden das Gelände anfahren:

Nancy gare – Parc Sainte-Marie über die Avenue Boffrand.

Parc des Expos – Parc Sainte-Marie (über Boffrand)

Hintransporte nach Nancy Thermal ab 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr

Rücktransport ab ca. 22.45 Uhr

Der Kennedy-Parkplatz wird kostenlos geöffnet sein

Der Besucherparkplatz des Parc des Expo wird kostenlos geöffnet sein.

> Personen mit eingeschränkter Mobilität

Die für Fahrzeuge mit eingeschränkter Mobilität reservierten Parkplätze stehen auf dem Parkplatz an der Avenue du Maréchal Juin zur Verfügung, wenn Sie eine Plakette oder einen Behindertenausweis vorlegen. Eine Zone ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert. Sie befindet sich an der Ecke der Rue Blandan und des Gebäudes Nancy Thermal auf der Seite der Esplanade. Pro Person mit eingeschränkter Mobilität ist nur eine Begleitperson erlaubt.

Sicherheit

– Gefährliche Gegenstände, Feuerwerkskörper, Glasflaschen und -gegenstände, Laserpointer, Megaphone und Talkies sowie Audioübertragungsgeräte sind im Besucherbereich strengstens untersagt. Gemäß dem Vigipirate-Plan ist der Zugang zum Gelände für Koffer, Reisetaschen und Rucksäcke, die größer als DIN A3 sind, verboten.

– Haustiere sind auf dem Gelände nicht erlaubt, mit Ausnahme von Tieren, die zur Unterstützung von Personen eingesetzt werden.

– Auf dem Gelände stehen Ihnen sanitäre Einrichtungen zur Verfügung.

>> DER NATIONALFEIERTAG IN DEN STADTVIERTELN

Die Stadt Nancy unterstützt und begleitet die Akteure der Nachbarschaftsvereine bei der Organisation von Feierlichkeiten rund um den Nationalfeiertag am 14. Juli.

> FêtNat im Stadtviertel Plateau de Haye mit Konzert, Musik und Foodtruck gefeiert.

Mathieu Klein, Bürgermeister von Nancy, Präsident der Metropolregion Grand Nancy, Fatiha Rabhi, Stadträtin, zuständig für das Plateau de Haye und die soziale Mischung, Evelyne Beaudeux,

Adjoint au Maire en charge du territoire nord, déléguée à la politique de ville et à l’Europe, en partenariat avec Anim?Haye, l’Autre Canal et le Memô, freuen sich, Sie am Mittwoch, den 12. Juli 2023 um 17:45 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein anlässlich des FêtNat de quartier du Plateau de Haye in der Cuisine ouverte rue Dominique Louis einzuladen.

Die Cuisine ouverte befindet sich am Fuße des Energieturms und ist eine riesige Metallhalle von 470 m², die vollständig nach außen hin geöffnet ist, um den 3500 Bewohnern des Viertels einen Ort der Geselligkeit zu bieten, an dem sie sich treffen können.

Programm von 17.30 bis 21 Uhr

– 17.30 – 18.00 Uhr: Zigeuner-Gitarristen

– 17.45 Uhr: Geselliger Moment, von der Stadt angeboten

– 18.00 – 19.00 Uhr: Konzert von Aïssate

– 19h – 20h: Konzert von Allivm

– 20h – 21h: Konzert von Mercure & NVGD

> Freitag, 14. Juli auf dem Plateau de Haye: Sommerquartier des Mémô in der offenen Küche

Auf dem Programm stehen:

ein Kunstlager bei freiem Eintritt

Das Familienbankett ab 19 Uhr: Bei Musik können Kinder, Eltern und Betreuer eine Vielzahl von Spezialitäten probieren, die frisch aus dem Ofen der Dépavées kommen…

Der Jam Truck von Sehor ermöglicht es, diesen Abend mit allen Teilnehmern der Workshops von Sehor um die selbstgebauten Instrumente herum fortzusetzen. Es ist ein partizipativer Jam Truck!

Bei Einbruch der Dunkelheit wird diese Ausgabe der Sommerviertel 2023 von der Kompanie Les Grandes Personnes mit einem glanzvollen Abschluss beendet. Sie wird Les Chimères d’Onirie präsentieren, ein leuchtendes Wanderspektakel, das Masken, Wagen und große Marionetten miteinander verbindet. Sie schöpft ihre Inspiration aus den mexikanischen Alebrijes, traumhaften und farbenfrohen Chimären aus Pappmaché

> Im Stadtteil Haussonville am Donnerstag, den 13. Juli

Mathieu Klein, Bürgermeister von Nancy und Präsident der Metropolregion Grand Nancy, Frédéric Maguin, stellvertretender Bürgermeister für das Gebiet Süd, zuständig für das historische Erbe, Christelle Jandric, Stadträtin, zuständig für Jugend und das Viertel Haussonville, und Lamia Benkortbi, Vorsitzende des Bürgerrats Politique de la Ville Haussonville, laden Sie in Partnerschaft mit den Vereinen und Strukturen des Viertels herzlich ein, anlässlich des Stadtteilfests Haussonville am :

Donnerstag, 13. Juli 2023 um 14:30 Uhr

Square de la 9ème D.I.C. in Nancy.

Das Programm von 12 bis 17 Uhr wird vom Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville in Zusammenarbeit mit den Strukturen und Vereinen des Viertels organisiert.

– 12 Uhr: Vom Verein angebotenes Essen für die Bewohner des Viertels

– 13:30 Uhr: Beginn der Animationen mit einem Minibauernhof, Ballonskulpturen, Boule, Angeln, Boule-Fußballturnier, Fahrradreparaturwerkstätten, Einführung in Schach, Einführung in Kampfsportarten, Animation zur Kompostierung, Euro 2024-Quiz.

– 14.30 Uhr: Geselliger Moment, von der Stadt angeboten

– 16.30 Uhr: Vom Verein angebotener Imbiss.

> Die Nancyphonies am Freitag, den 14. Juli

Um 16 Uhr: Programm des Festivals in den Grands Salons des Hôtel de Ville Nancy. Vive la France! mit Anne Dénombre und Hugues Leclère in einem Klavierabend zu vier Händen. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer letzten Aufnahme, die der französischen Musik gewidmet ist, präsentiert das Duo Dezombre-Leclère eine konzentrierte Auswahl an Werken von Fauré, Debussy und Ravel. Eine Ode an das französische Musikgenie, mit einer Improvisation über die Marseillaise als Bonus, denn der Nationalfeiertag verpflichtet!

Kostenpflichtiger Eintritt 10-25 Euro

> Einladung zum Tanz mit dem Club Saint-Lambert

Der Club Saint-Lambert lädt die Öffentlichkeit von 13 bis 18 Uhr in den Parc Sainte-Marie zum Thema Django Reinhardt ein, oder die Begegnung eines französischen Riesen mit der Exotik jenseits des Atlantiks!

Django, Sie kennen ihn… Aber haben Sie sich schon einmal seine frühen Werke angehört? Wie wäre es mit einer Mischung aus Akkordeon? In der Nähe einer Bar, die vom gesamten Team des Vereins betreut wird, lädt Sie der Club Saint-Lambert zum Tanzen ein. Eintritt frei.

> Die Guinguettes

Alle auf dem Ball

Im Blondlot Park

Mit dem Reddington Pub und Le Bistronome.

Es ist die Rückkehr der Guinguette, des Musette-Balls. Kommen Sie und entspannen Sie sich in einer familiären und ländlichen Atmosphäre. Flohmärkte, Ausstellungen, Spiele für Groß und Klein und musikalische Unterhaltung sind Teil des Festes. Alle werden zusammenkommen, um einen wunderbaren Sommer zu genießen.

Freitag, 14. Juli von 11 Uhr bis Mitternacht. Auf dem Programm steht an diesem Abend ein Rockkonzert.

Die Carnot-Terrassen

Platz Carnot

Mit der Association de commerçants Carnot en Mouvement und den Lokalen L’Aca, Mac Carthy, Boulevard und Bulle.

Dies ist keine Fata Morgana, sondern eine echte Oase, die man jedes Jahr auf dem Place Carnot findet. Die Guinguette Carnot ist da, wenn Sie etwas trinken oder essen möchten: Vier Lokale bieten Ihnen Pizzas, Spieße, Tapas, Burger, Hotdogs… an. Bei einem Getränk in einer freundlichen und familiären Atmosphäre. Bei Rock-, Latino- oder Gypsy-Jazz-Konzerten oder bei DJ-Sets werden Sie bestimmt fündig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wer die Runde bezahlt, können Sie sich auf den vier Bouleplätzen entscheiden.

Von Freitag, dem 16. Juni, bis Sonntag, dem 3. September 2023. Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr und Sonntag von 15:00 bis 20:00 Uhr.

Freitag, den 14. Juli von 17 Uhr bis Mitternacht.

Guinguette de la Cure d’Air (Heurigenlokal)

Park von La Cure d’Air

Mit der Vereinigung der Geschäftsleute Chambranle et Chanlatte: Etablissements Suzette, Papa Joe und Mama Betty, Bagatelle, Mouton Électrique, Maltazar.

Die Guinguette, die in den 1900er Jahren den Park schmückte, wird auch in diesem Sommer wiederbelebt, mit drei verschiedenen Bereichen in einem Hippie-Chic-Ambiente und einem außergewöhnlichen Blick auf Nancy. Essen, lokale Biere, Cocktails, Konzerte, Flohmarkt, Latino-Tanzkurse. Jeden Sonntag: Art Market (Kunstmarkt). Jeden Donnerstag und Freitag: Afterwork mit Live-Musik…

Von Freitag, 16. Juni bis Sonntag, 3. September 2023

Donnerstag, Freitag und Samstag von 15:00 bis 22:00 Uhr – Sonntag von 11:00 bis 20:00 Uhr.

Freitag, 14. Juli, 15:00 bis 24:00 Uhr – Auf dem Programm stehen: der Verein Fuite de Jazz und Animationen wie Entenangeln, Sackhüpfen, Riesenmikado?

Guinguette des 3 Barjots

Im Park Charles III

Mit der Händlervereinigung Mercure, Niederlassung 3 Cageots

Ein sommerliches und geselliges Heurigenlokal, in dem die Zeit nie stillsteht, in einem Ambiente, das Groß und Klein ansprechen soll. Die Einwohner von Nancy werden ihren Sommer im Rhythmus der täglichen Animationen erleben: Blind-Test-Abende, DJ-Sets, Konzerte, Sportturniere, kurzlebige Veranstaltungen?

Von Freitag, dem 16. Juni, bis Sonntag, dem 3. September 2023

Donnerstag und Freitag von 16 bis 22 Uhr. Samstag von 11:00 bis 22:00 Uhr – Sonntag von 11:00 bis 20:00 Uhr.

Freitag, 14. Juli von 16 Uhr bis Mitternacht. Programm des Abends: Konzert von Padam um 18:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par DESTINATION NANCY