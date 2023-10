Intérieurs-Extérieurs/Ici et là-bas 41 rue du refuge Arles, 7 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’Atelier du refuge expose tout au long de l’année des artistes. Pour cette exposition, Pasqui R et Martine Malzard. : leurs aquarelles se font écho….

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-11-30 19:00:00. .

41 rue du refuge

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Atelier du refuge exhibits artists throughout the year. For this exhibition, Pasqui R and Martine Malzard. their watercolors echo each other…

L’Atelier du refuge expone artistas durante todo el año. Para esta exposición, Pasqui R y Martine Malzard. sus acuarelas se hacen eco…

Das Atelier du refuge stellt das ganze Jahr über Künstler aus. Für diese Ausstellung haben Pasqui R und Martine Malzard. : Ihre Aquarelle sind ein Echo…

