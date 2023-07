Takiwasi « la maison qui chante » Exposition Art textile 41 rue du Refuge Arles, 1 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

L’Atelier du refuge accueille une magnifique exposition d’Art textile d’une grande poésie et originalité de l’artiste Jean-Marie MARBET..

2023-08-01 10:00:00 fin : 2023-08-14 19:00:00. .

41 rue du Refuge

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Atelier du refuge hosts a magnificent exhibition of poetic and original textile art by artist Jean-Marie MARBET.

El Atelier du refuge acoge una magnífica exposición de arte textil poético y original del artista Jean-Marie MARBET.

Das Atelier du refuge beherbergt eine wunderbare Ausstellung von Textilkunst von großer Poesie und Originalität des Künstlers Jean-Marie MARBET.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme d’Arles