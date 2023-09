MARCHÉ DE NOËL DE LA MAM 41 rue du Général Leclerc – salle des fêtes Lorquin, 19 novembre 2023, Lorquin.

Lorquin,Moselle

Venez trouver des idées cadeaux et gourmandes pour les fêtes au marché de Noël organisé par la MAM ABRACADABRA « Je grandis… ». Au programme : Vin chaud, crêpes, gourmandises et décorations artisanales!

Venez nombreux en famille ou avec des amis. (restauration de midi sur réservation téléphonique). Tout public

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

41 rue du Général Leclerc – salle des fêtes

Lorquin 57790 Moselle Grand Est



Come and find gift and gourmet ideas for the festive season at the Christmas market organized by MAM ABRACADABRA « Je grandis… ». On the program: mulled wine, crêpes, delicacies and handmade decorations!

Come along with your family or friends (lunchtime catering by telephone reservation)

En el mercado navideño organizado por la MAM ABRACADABRA « Je grandis… » encontrará ideas de regalos y productos gastronómicos para estas fiestas. En el programa: vino caliente, crepes, dulces y decoraciones caseras

Venga en familia o con amigos (restauración a mediodía con reserva telefónica)

Auf dem Weihnachtsmarkt, der von der MAM ABRACADABRA « Je grandis… » organisiert wird, finden Sie Geschenkideen und Leckereien für die Feiertage. Auf dem Programm stehen Glühwein, Crêpes, Leckereien und handgefertigte Dekorationen!

Kommen Sie zahlreich mit der Familie oder mit Freunden (Mittagsverpflegung nach telefonischer Reservierung)

