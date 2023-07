FÊTE NATIONALE – CÉRÉMONIE MILITAIRE 41 rue du Général Leclerc Lorquin, 14 juillet 2023, Lorquin.

Lorquin,Moselle

– 10h45 : Rassemblement des autorités et des porte-drapeaux devant l’hôtel de ville

– 11h00 : Place des anciens combattants – dépôt de gerbe au Monument aux Morts

– 11h15 : défilé motorisé du centre d’Intervention et de Secours. Tout public

Vendredi 2023-07-14 10:45:00 fin : 2023-07-14 11:30:00. 0 EUR.

41 rue du Général Leclerc

Lorquin 57790 Moselle Grand Est



– 10:45am: Gathering of authorities and flag-bearers in front of the town hall

– 11:00 am: Place des anciens combattants – wreath-laying at the Monument aux Morts

– 11:15am: Motorcade from the Emergency Response Center

– 10.45 h: Concentración de autoridades y abanderados ante el Ayuntamiento

– 11.00 h: Plaza de los antiguos combatientes – colocación de una corona de flores en el Monument aux Morts

– 11.15 h: Comitiva desde el Centro de Respuesta de Emergencia

– 10.45 Uhr: Versammlung der Behörden und Fahnenträger vor dem Rathaus

– 11.00 Uhr: Platz der Kriegsveteranen – Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

– 11.15 Uhr: motorisierte Parade des Einsatz- und Rettungszentrums

Mise à jour le 2023-07-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG