Grandes histoires pour grandes oreilles 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie, 19 juin 2024, Lapoutroie.

Lapoutroie Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19 10:00:00

fin : 2024-06-19 10:30:00

Lecture de livres et de contes pour les enfants dès 5 ans, dans une ambiance conviviale..

EUR.

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



