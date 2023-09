Exposition – L’écho des tranchées 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie, 6 novembre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Cette exposition compile une sélection des meilleurs albums et séries traitant de la Première Guerre Mondiale en bande dessinée..

2023-11-06 fin : 2023-11-24 18:30:00. EUR.

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



This exhibition compiles a selection of the best albums and series dealing with the First World War in comics.

Esta exposición reúne una selección de los mejores álbumes y series que tratan la Primera Guerra Mundial en el cómic.

Diese Ausstellung stellt eine Auswahl der besten Alben und Serien zusammen, die sich in Comics mit dem Ersten Weltkrieg befassen.

