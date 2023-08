Spectacle – Range ta chambre 41 rue du Général Dufieux Lapoutroie, 4 octobre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Florence veut fêter son anniversaire mais cette dernière n’est pas motivée à ranger sa chambre. Va-t-elle y arriver? Pour les enfants dès 2 ans..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:45:00. EUR.

41 rue du Général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Florence wants to celebrate her birthday, but she’s not motivated to tidy her room. Will she succeed? For children aged 2 and over.

Florence quiere celebrar su cumpleaños pero no se siente motivada para ordenar su habitación. ¿Lo conseguirá? Para niños a partir de 2 años.

Florence möchte ihren Geburtstag feiern, aber sie ist nicht motiviert, ihr Zimmer aufzuräumen. Wird sie es schaffen? Für Kinder ab 2 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg