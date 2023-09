Concert de Noël – Stéphane Bridel 41 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 17 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Ce brillant trompettiste interprétera des chants de Noël traditionnels pour le plaisir des petits et grands (Douce Nuit, il est né le Divin Enfant…)..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. 0 EUR.

41 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



This brilliant trumpeter will perform traditional Christmas carols to the delight of young and old alike (Douce Nuit, il est né le Divin Enfant…).

Este brillante trompetista interpretará villancicos tradicionales para deleite de grandes y pequeños (Douce Nuit, il est né le Divin Enfant…).

Dieser brillante Trompeter wird traditionelle Weihnachtslieder zur Freude von Groß und Klein vortragen (Stille Nacht, Es ist geboren das göttliche Kind…).

