Visite libre extérieure de la villa Dona primée aux trophées du patrimoine des Pays de la Loire en 2023 et son atelier d'artiste
41, rue du Docteur Boutin 44190 Clisson
Dimanche 17 septembre, 14h00
Entrée libre
La maison date de 1860 et fut construite dans le style « Florentin neo-classique ». Modifiée en 1908 par l'adjonction des deux ailes qui lui donnent un air de « folie nantaise », elle prend alors le nom de « villa Dona » du prénom de la femme du docteur Gauteret, Donatienne.

Découverte de l’atelier d’artiste : Paul Blanchard, propriétaire des lieux.

Découverte de l'atelier d'artiste : Paul Blanchard, propriétaire des lieux.

Concert de chansons en hommage à Anne Sylvestre par le groupe « Pas folles les guêpes » à 16h30.

La maison date de 1860 et fut construite dans le style « Florentin neo-classique ». Modifiée en1908 par l'adjonction des deux ailes qui lui donnent un air de « folie nantaise », elle prend alors le nom de « villa Dona » du prénom de la femme du docteur Gauteret, Donatienne.
Parking dans la rue. Fléchage depuis le centre de Clisson
Horaires: 14h00 à 18h00

