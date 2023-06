Les vendredis fritures 41 Rue des Nières Ébreuil, 26 mai 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

La Guinguette des Nières organise les vendredis fritures, un vendredi sur deux toute la saison..

2023-05-26 à ; fin : 2023-08-25 . .

41 Rue des Nières La Guinguette des Nières

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



La Guinguette des Nières organizes Fried Fridays, every other Friday throughout the season.

La Guinguette des Nières organiza Viernes Fritos, en viernes alternos durante toda la temporada.

Die Guinguette des Nières veranstaltet die ganze Saison über jeden zweiten Freitag Frittierfreitage.

