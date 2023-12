musique country : Michelle Budria 41 Rue des Augustins Bayonne, 14 mars 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14

Michelle Budria : Américaine, Canadienne ou Française ?

Eh bien, on pourrait dire américaine par sa musique, canadienne par sa voix et française par ses textes.

André Manoukian adore sa musique folk country en Français. Dans les deux chroniques qu’il lui consacre, il la décrit comme un OVNI de par son style et les histoires qu’elle raconte.

Michelle sera accompagnée par ses musiciens de talent pour un concert plein d’énergie et de partage.

Actuellement en pleine réalisation de son deuxième album, elle nous réservera à coup sûr quelques surprises..

41 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne