Vente de sapins de Noël 41 Rue de l’Atlantique Le Tallud, 22 octobre 2023, Le Tallud.

Le Tallud,Deux-Sèvres

Au profit des écoliers de l’école du Tallud.

L’APE innove et propose une vente de Sapin Nordmann de tailles différentes avec leurs supports adaptés .

N’hésitez pas à passer commande. En achetant votre sapin à l’APE, vous aidez à financer les activités des enfants.

Réservation et règlement jusqu’au 16/11/2023 avec le bon de commande ou en ligne via le QR code.

Les sapins seront à récupérer le vendredi 1er décembre de 15h45 à 18h30 au garage de l’école du Tallud..

2023-10-22 fin : 2023-11-16 . .

41 Rue de l’Atlantique École primaire Le Chant du Thouet

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To benefit schoolchildren at Le Tallud school.

The APE is innovating by selling Nordmann fir trees in different sizes, with matching supports.

Don’t hesitate to place your order. By buying your tree from the APE, you’re helping to finance the children’s activities.

Reservation and payment until 16/11/2023 with the order form or online via the QR code.

Christmas trees will be collected on Friday December 1 from 3.45pm to 6.30pm from the garage at Le Tallud school.

A beneficio de los escolares de la escuela de Le Tallud.

La APE innova y pone a la venta abetos Nordmann de diferentes tamaños con sus soportes adaptados.

No dude en hacer su pedido. Comprando su árbol a la APE, contribuye a financiar las actividades de los niños.

Reservas y pago hasta el 16/11/2023 con el formulario de pedido o en línea a través del código QR.

Los árboles de Navidad se recogerán el viernes 1 de diciembre de 15h45 a 18h30 en el garaje del colegio Le Tallud.

Zugunsten der Schulkinder der Schule von Le Tallud.

Die EV geht neue Wege und bietet einen Verkauf von Nordmanntannen in verschiedenen Größen mit passenden Halterungen an.

Zögern Sie nicht, eine Bestellung aufzugeben. Wenn Sie Ihren Baum bei der EV kaufen, helfen Sie dabei, die Aktivitäten der Kinder zu finanzieren.

Reservierung und Bezahlung bis zum 16.11.2023 mit dem Bestellschein oder online über den QR-Code.

Die Bäume können am Freitag, den 1. Dezember von 15:45 bis 18:30 Uhr in der Garage der Schule von Le Tallud abgeholt werden.

