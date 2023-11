Festival de Noël XXI 41 Rue de Feytiat Limoges, 2 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Comme chaque année, avant l’arrivée de l’hiver, l’association Execution Mgt vous convie dans le temple des musiques actuelles qu’est le CCM John-Lennon pour son traditionnel festival.

Le 02 décembre de 19h30 à minuit (5 euros, sur place uniquement)

Le 03 décembre de 18h30 à minuit (22 à 25 euros : prévente/ Sur place)

Le 15 décembre de 19h à minuit (22 à 25 euros : prévente/ Sur place)

Le 16 décembre de 18h à minuit (22 à 25 euros : prévente/ Sur place)

Pass 4 jour à 60 euros.

Prévente en ligne : https://execution-mgt.fr/.

41 Rue de Feytiat Centre Culturel John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As every year, before the onset of winter, the Execution Mgt association invites you to the temple of contemporary music that is the CCM John-Lennon for its traditional festival.

December 02 from 7.30pm to midnight (5 euros, on site only)

December 03, 6:30 pm to midnight (22 to 25 euros: presale / on site)

December 15, 7pm to midnight (22 to 25 euros: presale/ on site)

December 16, 6pm to midnight (22 to 25 euros: presale/ On site)

4-day pass at 60 euros.

Online presale: https://execution-mgt.fr/

Como cada año antes de la llegada del invierno, la asociación Execution Mgt le invita al templo de la música contemporánea que es el CCM John-Lennon para su tradicional festival.

02 de diciembre, de 19:30 a 24:00 (5 euros, sólo in situ)

03 de diciembre, de 18:30 a 24:00 (de 22 a 25 euros, venta anticipada/en el lugar)

15 de diciembre, de 19.00 a 24.00 horas (de 22 a 25 euros en venta anticipada/en la puerta)

16 de diciembre, de 18.00 a 24.00 horas (de 22 a 25 euros: venta anticipada/en el recinto)

Abono de 4 días a 60 euros.

Venta anticipada en línea: https://execution-mgt.fr/

Wie jedes Jahr, bevor der Winter kommt, lädt der Verein Execution Mgt Sie in den Tempel der aktuellen Musik, das CCM John-Lennon, zu seinem traditionellen Festival ein.

Am 02. Dezember von 19.30 Uhr bis Mitternacht (5 Euro, nur vor Ort)

Am 03. Dezember von 18.30 Uhr bis Mitternacht (22 bis 25 Euro: Vorverkauf/ Vor Ort)

Am 15. Dezember von 19 Uhr bis Mitternacht (22 bis 25 Euro: Vorverkauf/ Vor Ort)

Am 16. Dezember von 18 Uhr bis Mitternacht (22 bis 25 Euro: Vorverkauf/ Vor Ort)

4-Tages-Pass zu 60 Euro.

Online-Vorverkauf: https://execution-mgt.fr/

