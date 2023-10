French 79 + Since Charles 41 Rue de Feytiat Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Simon Henner sort ses premiers singles sous le nom de French 79 en 2014.

Très vite considéré, des titres tels que Between The Buttons ou Diamond Veins propulsent French 79 sur les scènes internationales.

Après deux albums que l’on range volontiers auprès des grands noms de la French Touch, French 79 sortira Teenagers en mai 2023, contribuant une nouvelle fois de manière remarquable à l’écriture de l’odyssée electropop française.

Nostalgique dans ses influences comme dans ses textes, Since Charles semble autant invoquer Etienne Daho que Flavien Berger, Mount Kimbie que Metronomy, la new wave que l’electronica.

Un concert de la Fédération Hiero.

2023-11-18

41 Rue de Feytiat CCM John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Simon Henner released his first singles under the name French 79 in 2014.

Quickly regarded, tracks such as Between The Buttons and Diamond Veins propel French 79 onto the international scene.

After two albums that we’d happily place alongside the great names of the French Touch, French 79 will release Teenagers in May 2023, once again making a remarkable contribution to the writing of the French electropop odyssey.

Nostalgic in his influences as in his lyrics, Since Charles seems to invoke Etienne Daho as much as Flavien Berger, Mount Kimbie as much as Metronomy, new wave as much as electronica.

A Hiero Federation concert

Simon Henner lanzó sus primeros singles bajo el nombre de French 79 en 2014.

Rápidamente reconocidos, temas como Between The Buttons y Diamond Veins catapultaron a French 79 a la escena internacional.

Tras dos álbumes que nos complace situar junto a los grandes nombres del French Touch, French 79 publicará Teenagers en mayo de 2023, contribuyendo una vez más de forma notable a la odisea del electropop francés.

Nostálgico en sus influencias como en sus letras, Since Charles parece invocar tanto a Etienne Daho como a Flavien Berger, a Mount Kimbie como a Metronomy, a la new wave como a la electrónica.

Un concierto de la Federación Hiero

Simon Henner veröffentlicht 2014 seine ersten Singles unter dem Namen French 79.

Sehr schnell werden Titel wie Between The Buttons oder Diamond Veins beachtet und katapultieren French 79 auf die internationalen Bühnen.

Nach zwei Alben, die man gerne zu den großen Namen des French Touch zählt, veröffentlicht French 79 im Mai 2023 Teenagers und leistet damit erneut einen bemerkenswerten Beitrag zum Schreiben der französischen Elektropop-Odyssee.

Since Charles ist sowohl in seinen Einflüssen als auch in seinen Texten nostalgisch und scheint Etienne Daho ebenso zu beschwören wie Flavien Berger, Mount Kimbie ebenso wie Metronomy, New Wave ebenso wie Electronica.

Ein Konzert der Hiero-Föderation

