7 Weeks + Greyborn + Sunbather 41 Rue de Feytiat Limoges, 4 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

7 WEEKS est un groupe de rock qui explore, sa recherche sonore ne s’embarrasse pas de codes et de modes.

Son nouvel album, Fade into Blurred Lines, (date de sortie le 13 octobre 2023) parle de gueules cassées et de laissés pour compte.

Fort d’un songwriting éprouvé, 7 WEEKS livre des disques aventureux depuis 2009 qui les auront menés partout en Europe et au Royaume Uni.

Prenant la forme d’une satire d’anticipation aussi poétique que fataliste, le heavy rock froid et décadent de Greyborn évolue dans la noirceur, tandis que le “post analogic electronic harcore” de Sunbather crée des atmosphères et des mélodies languissantes, à l’énergie colérique.

Un concert F2M Planet et la Fédération Hiero..

41 Rue de Feytiat CCM John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



7 WEEKS is a rock band that explores, its sound research unencumbered by codes and fashions.

Their new album, Fade into Blurred Lines (release date October 13, 2023), is about broken faces and the disenfranchised.

With their proven songwriting skills, 7 WEEKS have been delivering adventurous records since 2009, taking them all over Europe and the UK.

Taking the form of an anticipatory satire as poetic as it is fatalistic, Greyborn?s cold, decadent heavy rock evolves in darkness, while Sunbather?s ?post analogic electronic harcore? creates languid atmospheres and melodies with angry energy.

A F2M Planet and Hiero Federation concert.

7 WEEKS es un grupo de rock que explora, su investigación sonora no se ve obstaculizada por códigos ni modas.

Su nuevo álbum, Fade into Blurred Lines, (que saldrá a la venta el 13 de octubre de 2023) habla de rostros rotos y de los desheredados.

Con sus composiciones probadas, 7 WEEKS llevan desde 2009 haciendo discos aventureros, que les han llevado por toda Europa y el Reino Unido.

Adoptando la forma de una sátira anticipatoria tan poética como fatalista, el heavy rock frío y decadente de Greyborn evoluciona en la oscuridad, mientras que el « harcore electrónico post analógico » de Sunbather crea atmósferas lánguidas y melodías con energía furiosa.

Un concierto de F2M Planet y Fédération Hiero.

7 WEEKS ist eine explorative Rockband, deren Klangforschung sich nicht an Codes und Moden hält.

Ihr neues Album Fade into Blurred Lines (VÖ: 13.10.2023) handelt von gebrochenen Köpfen und von Menschen, die auf der Strecke bleiben.

Mit ihrem bewährten Songwriting haben 7 WEEKS seit 2009 abenteuerliche Platten veröffentlicht, die sie durch ganz Europa und Großbritannien führten.

Greyborns kalter, dekadenter Heavy Rock ist eine poetische und fatalistische Satire auf die Zukunft, während Sunbathers « Post Analogic Electronic Harcore » atmosphärische, sehnsüchtige Melodien und zornige Energie erzeugt.

Ein Konzert von F2M Planet und der Hiero Federation.

