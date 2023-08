Artuan de Lierrée X Agar-Agar Half-Life 41 Rue de Feytiat Limoges, 21 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dans ce concert multimédia, Artuan de Lierrée jouera et improvisera en live la musique du jeu Half-Life, accompagné par son complice Agar, journaliste au sein du magazine de jeux vidéos Canard PC, au clavier et à la souris.

Issue d’une précédente collaboration sur la plateforme de streaming Twitch (au sein de laquelle Artuan multiplie les expérimentations musicales en tout genre), cette performance nous permettra de (re)découvrir le line-up atypique de l’artiste limougeaud : synthé modulaire, claviers et autres machines électroniques, guitare électrique.

La soirée sera ponctuée par un temps d’échange autour des environnements de jeu vidéo.

Un concert de la Fédération Hiero..

2023-09-21 fin : 2023-09-21 21:00:00. EUR.

41 Rue de Feytiat CCM John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this multimedia concert, Artuan de Lierrée will play and improvise live music from the game Half-Life, accompanied by his accomplice Agar, a journalist with the video game magazine Canard PC, on keyboard and mouse.

Stemming from a previous collaboration on the Twitch streaming platform (where Artuan has been multiplying musical experiments of all kinds), this performance will allow us to (re)discover the Limoges artist?s atypical line-up: modular synthesizer, keyboards and other electronic machines, electric guitar.

The evening will be punctuated by a discussion on video game environments.

A concert by the Hiero Federation.

En este concierto multimedia, Artuan de Lierrée tocará e improvisará en directo la música del juego Half-Life, acompañado por su compañero de fechorías Agar, periodista de la revista de videojuegos Canard PC, al teclado y el ratón.

Fruto de una colaboración previa en la plataforma de streaming Twitch (donde Artuan ha estado experimentando con todo tipo de música), esta actuación nos dará la oportunidad de (re)descubrir la atípica formación del artista de Limoges: sintetizador modular, teclados y otras máquinas electrónicas, guitarra eléctrica.

La velada se completará con un debate sobre los entornos de los videojuegos.

Concierto de la Federación Hiero.

In diesem Multimedia-Konzert wird Artuan de Lierrée live die Musik des Spiels Half-Life spielen und improvisieren, begleitet von seinem Komplizen Agar, Journalist bei der Videospielzeitschrift Canard PC, an Tastatur und Maus.

Diese Performance entstand aus einer früheren Zusammenarbeit auf der Streaming-Plattform Twitch (wo Artuan mit Musik aller Art experimentiert) und gibt uns die Möglichkeit, das atypische Line-up des Künstlers aus Limoges (wieder) zu entdecken: modulare Synthesizer, Keyboards und andere elektronische Maschinen, elektrische Gitarre.

Der Abend wird von einem Austausch über Videospielumgebungen unterbrochen.

Ein Konzert der Hiero-Föderation.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole