AFTER PRIDE 41 Rue de Feytiat Limoges, 9 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dans le cadre de la seconde marche des fiertés organisée le 9 septembre 2023 par le collectif Lim’bow, l’association Les Affolé-e-s de la Frange vous propose un after haut en couleurs.

Ouverture des portes 18h30 avec une soirée animée par la Coloc Drag de Poitiers, jeux, show drag, Dj set avec Arda LL et Eli’x.

Retour place d’Aine, en navette possible entre 23h et 2h pour faire l’After de l’After organisé par le collectif Blasted au Zic Zinc.

Vous trouverez sur place des stands (LAF, Lim’bow, maquillage), des flash d’Infernis tatoo, des food trucks : greenville et burger box et pleins d’autres surprises tout au long de la soirée..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 00:00:00. EUR.

41 Rue de Feytiat CCM John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the second Pride March organized by the Lim’bow collective on September 9, 2023, the association Les Affolé-e-s de la Frange will be hosting a colorful after-party.

Doors open at 6:30 p.m. with a party hosted by Coloc Drag de Poitiers, featuring games, a drag show and a DJ set with Arda LL and Eli’x.

Return to Place d’Aine by shuttle bus between 11 p.m. and 2 a.m. for the after-party organized by the Blasted collective at Zic Zinc.

You’ll find LAF, Lim’bow and make-up stands, flash Infernis tatoo, greenville and burger box food trucks, and plenty of other surprises throughout the evening.

En el marco de la segunda Marcha del Orgullo organizada por el colectivo Lim’bow el 9 de septiembre de 2023, Les Affolé-e-s de la Frange organizan una colorida fiesta posterior.

Las puertas se abren a las 18.30 h con una velada organizada por el Coloc Drag de Poitiers, en la que habrá juegos, un espectáculo drag y un DJ set con Arda LL y Eli’x.

Regreso a la Place d’Aine en autobús lanzadera entre las 23.00 y las 2.00 h para la fiesta posterior organizada por el colectivo Blasted en Zic Zinc.

Encontrarás puestos (LAF, Lim’bow, maquillaje), flash Infernis tatoo, food trucks: greenville y burger box y muchas otras sorpresas a lo largo de la noche.

Im Rahmen des zweiten Pride March, der am 9. September 2023 vom Kollektiv Lim’bow organisiert wird, veranstaltet der Verein Les Affolé-e-s de la Frange eine farbenfrohe Afterparty.

Türöffnung 18:30 Uhr mit einem von der Coloc Drag de Poitiers moderierten Abend, Spielen, Drag-Show, Dj-Set mit Arda LL und Eli’x.

Rückkehr zum Place d’Aine, mit einem möglichen Shuttle zwischen 23 Uhr und 2 Uhr, um den vom Kollektiv Blasted organisierten After des After im Zic Zinc zu machen.

Sie finden vor Ort Stände (LAF, Lim’bow, Make-up), Flash von Infernis tatoo, Foodtrucks: greenville und burger box und viele andere Überraschungen während des ganzen Abends.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole