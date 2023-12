DOMAINE LELAIS 41 Route de Ponce Loir en Vallée, 1 décembre 2023, Loir en Vallée.

Loir en Vallée,Sarthe

Animation et exposition d’art dans 11 Caves de la Vallée du Loir.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

41 Route de Ponce

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire



Animation and art exhibition in 11 Caves de la Vallée du Loir

Actividades y exposiciones de arte en 11 bodegas del Valle del Loir

Animation und Kunstausstellung in 11 Weinkellern im Loir-Tal

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire