Inauguration du projet photo « Nous, visages du Val de l’Eyre » 41 Route de la Garenne Salles, 18 décembre 2023, Salles.

Salles Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 14:00:00

fin : 2023-12-18

« Nous, Visages du Val de l’Eyre », est une action du Centre Socioculturel, soutenue par la communauté de commune, le département de la

Gironde et la CAF. En plus d’être un projet culturel et artistique, c’est une démarche d’interconnaissance construite avec les

habitants des 5 communes du Val de l’Eyre : Belin-Béliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne, Salles..

41 Route de la Garenne

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



