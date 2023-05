ATELIER D’ILLUSTRATION 41 place jeanne d’arc, 31 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Atelier de création pour les enfants de 3 à 6 ans, animé par Tiphaine Boilet, autrice jeunesse. Sur réservation..

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . .

41 place jeanne d’arc Librairie Plume et fabulettes

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Creative workshop for children from 3 to 6 years old, led by Tiphaine Boilet, children’s author. On reservation.

Taller creativo para niños de 3 a 6 años, dirigido por Tiphaine Boilet, autora infantil. Con reserva previa.

Kreativ-Workshop für Kinder von 3 bis 6 Jahren, geleitet von Tiphaine Boilet, Jugendbuchautorin. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire