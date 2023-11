Marché de Noël . Exposition 41 Place de l’Oscambre Chantelle, 1 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Une vingtaine d’exposants présenteront des poteries, bijoux, sculptures bois, lainages, scrapbooking, créations textiles, émaux sur lave..etc.. et des peintures bien sûr. Crêpes, gateaux et boissons ,Tombola dotée de lots offerts par les exposants..

2023-12-01 10:00:00 fin : 2023-12-01 21:00:00. .

41 Place de l’Oscambre Galerie de l’Oscambre

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Some twenty exhibitors will be presenting pottery, jewelry, wood carvings, woollens, scrapbooking, textile creations, enamels on lava…etc… and paintings of course. Pancakes, cakes and drinks, raffle with prizes donated by exhibitors.

Una veintena de expositores expondrán cerámica, joyas, tallas de madera, trabajos en lana, scrapbooking, creaciones textiles, esmalte sobre lava, etc. y pinturas, por supuesto. Tortitas, pasteles y bebidas, tómbola con premios donados por los expositores.

Rund zwanzig Aussteller präsentieren Töpferwaren, Schmuck, Holzskulpturen, Wollsachen, Scrapbooking, Textilkreationen, Lava-Emaille usw. und natürlich Gemälde. Crêpes, Kuchen und Getränke, Tombola mit von den Ausstellern gespendeten Preisen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme Val de Sioule