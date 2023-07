APÉRANDO 41 La Joletière Mervent, 4 juin 2023, Mervent.

Mervent,Vendée

Et si on partait pour l’ApéRando en pleine forêt de Mervent !.

2023-06-04 fin : 2023-06-04 13:00:00. .

41 La Joletière Vendée Tout Terrain

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire



And if we left for the ApéRando in the forest of Mervent!

¡Vamos a por el ApéRando en el bosque de Mervent!

Wie wäre es mit einer ApéRando mitten im Wald von Mervent?

Mise à jour le 2023-05-30 par Vendée Expansion