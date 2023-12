Spectacle : « La vallée des livres » 41 Grande rue Montmeyran Catégories d’Évènement: Drôme

Montmeyran Spectacle : « La vallée des livres » 41 Grande rue Montmeyran, 15 décembre 2023, Montmeyran. Montmeyran Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 19:00:00

fin : 2023-12-15 Une aventure en théâtre d’ombre par la compagnie Les lucarnes songeuses. Sur réservation, places limitées..

Une aventure en théâtre d’ombre par la compagnie Les lucarnes songeuses. Sur réservation, places limitées. .

41 Grande rue Médiathèque municipale

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-07 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montmeyran Autres Code postal 26120 Lieu 41 Grande rue Adresse 41 Grande rue Médiathèque municipale Ville Montmeyran Departement Drôme Lieu Ville 41 Grande rue Montmeyran Latitude 44.8339 Longitude 4.972786 latitude longitude 44.8339;4.972786

41 Grande rue Montmeyran Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmeyran/