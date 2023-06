Diner concert 41 Grande Rue Gouffern en Auge, 3 juin 2023, Gouffern en Auge.

Gouffern en Auge,Orne

Un diner-concert animé par Willy & les Conquérants (ambiance pop rock année 70/80 et plus)

Menu : la mise en bouche

Terrine Maison et charcuterie

Supreme de volaille forestière et sa garniture de légumes

Panacotta aux fruits et son coulis

(boissons en +)

26 euros/personne.

2023-06-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

41 Grande Rue

Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie



A dinner concert hosted by Willy & les Conquérants (70s/80s pop rock and beyond)

Menu: mise en bouche

House terrine and charcuterie

Supreme de volaille forestière and vegetable garnish

Fruit panacotta with coulis

(drinks included)

26 euros/person

Cena-concierto a cargo de Willy & les Conquérants (pop rock de los años 70 y 80 y más allá)

Menú: aperitivo

Terrina casera y charcutería

Suprema de volaille forestière y su guarnición de verduras

Panacotta de frutas con coulis

(bebidas incluidas)

26 euros/persona

Ein Dinner-Konzert, das von Willy & les Conquérants (Pop-Rock-Atmosphäre der Jahre 70/80 und mehr) moderiert wird

Menü: die Vorspeise

Terrine Maison und Wurstwaren

Supreme von Waldgeflügel und Gemüsegarnitur

Panacotta mit Früchten und Coulis

(Getränke +)

26 Euro/Person

