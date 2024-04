41 ème croisière de Pen-Bron Arzal La Turballe, dimanche 16 juin 2024.

41 ème croisière de Pen-Bron Arzal La Turballe Loire-Atlantique

41 croisière Pen Bron Arzal

départ du Port de La Turballe le 15 juin le matin et retour au port le 16 juin à 16 heures.

Plus de 100 personnes en situation de handicap vont naviguer, 100 bateaux dont 20 pour assurer la sécurité et l’assistance médicale dont 800 personnes bénévoles et aidants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 08:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Port de La Turballe

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement 41 ème croisière de Pen-Bron Arzal La Turballe a été mis à jour le 2024-04-08 par eSPRIT Pays de la Loire