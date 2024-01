Exposition Viallat & Chabaud « Fé Di Biòu » 41 Cours National Graveson, samedi 3 février 2024.

Graveson Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03

fin : 2024-05-12

Exposition VIALLAT & CHABAUD « Fé Di Biòu »

Du 3 février au 12 mai 2024, le Musée Auguste CHABAUD présente une exposition exceptionnelle de deux artiste de renommée mondiale et tous deux originaires du Gard. Auguste Chabaud natif de Nîmes et Claude Viallat de la ville d’Aubais.



Cette exposition qui rassemble plus d’une centaine d’œuvres, peintures, dessins et montages, est un regard croisé entre deux artistes animés par la même foi et le même culte pour le taureau, sublimé en figure puissante et en liberté dans la nature ou au contact de l’homme au sein de l’arène avec la course à la cocarde ou la corrida.



La connaissance de Claude Viallat avec son œuvre essentiellement abstraite, son implication majeure dans le mouvement « Supports/Surfaces » et le peu d’expositions consacrées à son œuvre tauromachique nous ont fait oublier qu’il était aussi un exceptionnel dessinateur et peintre de taureaux, et un véritable « aficionado » resté toute sa vie fidèle à ses racines gardoises et camarguaises. la grande variété des supports utilisés par Claude Viallat pour présenter cette œuvre figurative sur le taureau est assez fascinante allant du bout de bois flotté au couvercle de pot de peintre ou encore à la boite de camembert en passant par ses oeuvres monumentales sur contreplaqué des années 60, prêtées par la ville d’Aubay.



Chabaud de son côté révèle sur ses toiles la force d’un taureau majestueux, pavanant dans toute sa puissance dans l’étang du Vaccarès ou encore au sein de l’arène auprès des raseteurs au visage buriné ou encore face aux costumes rutilants des hommes de corrida.

cette mystique commune du taureau va contribuer à ce rapprochement entre deux artistes aficionados où le cœur s’allie à une vision exacerbée, celle d’un monde poétique, celui des taureaux rois où règne la sacro-sainte lumière…

.

41 Cours National Musée Auguste CHABAUD

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



