Bienvenue dans mon jardin naturel : le potager insolite de Papy Paulo 41 Chemin Guillou Le Temple-sur-Lot, 10 juin 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Papy Paulo est un jardinier hors normes, dans un jardin atypique exalté par la biodiversité. Associations de plantes, électroculture, couverture des sols, ombrières, purin. La faune et la flore locale y sont bien reçues et lui inspirent d’innombrables anecdotes.

Sur réservation..

41 Chemin Guillou Le potager insolite de Papy Paulo

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Papy Paulo is an unusual gardener, in an atypical garden exalted by biodiversity. Plant associations, electroculture, soil cover, shades, liquid manure. The local flora and fauna are well received here, inspiring countless anecdotes.

Reservations required.

Papy Paulo es un jardinero fuera de lo común, en un jardín atípico exaltado por la biodiversidad. Asociaciones de plantas, electrocultura, cobertura del suelo, sombreado, abono líquido. La flora y la fauna locales son bien recibidas y le inspiran innumerables anécdotas.

Reserva obligatoria.

Opa Paulo ist ein außergewöhnlicher Gärtner in einem atypischen Garten, der von der Artenvielfalt beseelt ist. Pflanzenkombinationen, Elektrokultur, Bodenbedeckung, Schattenspender, Jauche. Die lokale Flora und Fauna ist hier gut aufgehoben und inspiriert ihn zu unzähligen Anekdoten.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Lot-et-Tolzac