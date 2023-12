Noël à l’école autour du monde 41 chemin des écoles Mauzens-et-Miremont, 3 décembre 2023, Mauzens-et-Miremont.

Mauzens-et-Miremont,Dordogne

Les Radicelles vous accueillent à bras ouverts pour célébrer Noël à l’école autour du monde.

Au programme :

Chanson des enfants

Surprise offerte aux parents

Kamishibai

Goûter partagé avec des spécialités des 4 coins du monde.

Ouvert à tous : les villageois, les parents, les amis..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

41 chemin des écoles École Les Radicelles

Mauzens-et-Miremont 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Radicelles welcomes you with open arms to celebrate Christmas at school around the world.

On the program:

Children’s song

Surprise for parents

Kamishibai

Shared snack with specialities from the 4 corners of the world.

Open to all: villagers, parents, friends.

Les Radicelles te reciben con los brazos abiertos para celebrar la Navidad en la escuela de todo el mundo.

En el programa

Canción infantil

Sorpresa para los padres

Kamishibai

Merienda compartida con especialidades de los 4 rincones del mundo.

Abierto a todos: aldeanos, padres y amigos.

Les Radicelles empfängt Sie mit offenen Armen, um Weihnachten in der Schule rund um die Welt zu feiern.

Auf dem Programm stehen:

Lied der Kinder

Überraschung für die Eltern

Kamishibai

Gemeinsamer Imbiss mit Spezialitäten aus aller Welt.

Offen für alle: Dorfbewohner, Eltern, Freunde.

