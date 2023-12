Menu Réveillon 2023 | Restaurant Walnut 41 boulevard national Eymet, 31 décembre 2023, Eymet.

Eymet Dordogne

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

Le restaurant Walnut vous propose un menu unique pour le nouvel an.

Cocktail à l’arrivée.

Huître Frite avec bacon haché et gelée Bloody Mary

Ragoût Brésilien de poisson et de homard

Kimchi frit avec mayonnaise à la ciboulette

Crevettes avec gnocchis de potiron et fondue de tomates

Foie gras avec gel de Monbazillac

Filet de chevreuil avec pommes de terres, jus de cerises

Poire pochée avec cigare au fromage de chèvre

Dôme de chocolat noir et pruneaux macérés à l’armagnac

Sélection de trois fromages

Un verre de bulles pour apporter la Nouvelle Année.

41 boulevard national

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides