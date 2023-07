Soirée : Les Halles du Son 41 boulevard Marre Desmarais Montélimar, 21 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Un nouveau rendez-vous pour cet été! Nous vous attendons pour cette première soirée musicale et festive aux halles de Montélimar, en centre ville. Restauration sur place..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

41 boulevard Marre Desmarais Les Halles

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A new event for this summer! We look forward to welcoming you to our first musical and festive evening at Les Halles de Montélimar, in the town center. Catering on site.

¡Una nueva cita para este verano! Le esperamos en nuestra primera velada musical y festiva en las Halles de Montélimar, en el centro de la ciudad. Catering in situ.

Ein neuer Termin für diesen Sommer! Wir erwarten Sie zu diesem ersten musikalischen und festlichen Abend in den Markthallen von Montélimar im Stadtzentrum. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération