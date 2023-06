Tournoi de beach volley 41 bis rue Henri Dobert Houlgate, 14 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Votre équipe marquera-t-elle le plus de points ? Il le faudra pour remporter ce tournoi en 3×3 mixte dans le sable. Inscription sur place..

2023-07-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

41 bis rue Henri Dobert Plage devant l’Établissement de Bains

Houlgate 14510 Calvados Normandie



Will your team score the most points? You’ll need to if you want to win this 3×3 mixed sand tournament. Registration on site.

¿Conseguirá tu equipo el mayor número de puntos? Tendrás que hacerlo si quieres ganar este torneo mixto de arena 3×3. Inscripción in situ.

Wird dein Team die meisten Punkte erzielen? Sie müssen es tun, um dieses 3×3-Mixed-Turnier im Sand zu gewinnen. Anmeldung vor Ort.

