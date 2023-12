Cet évènement est passé Crèche vivante (Grottes de Saint Antoine) 41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Crèche vivante (Grottes de Saint Antoine) 41 avenue Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, 24 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 19:00:00

fin : 2023-12-24 21:00:00 Cette année, pour fêter les 800 ans de la première crèche vivante voulue par Saint François (en 1223), les frères franciscains au Sanctuaire de Saint-Antoine organisent une veillée. Une crèche vivante sera installée sous l’abri du pèlerin, face à l’église suivie d’une célébrationde la veillée de Noël dans l’église.

A partir de 19h..

41 avenue Edmond Michelet

Brive-la-Gaillarde 19100
Corrèze
Nouvelle-Aquitaine

