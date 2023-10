Des lectures qui font frissonner petits et grands ! 41 Avenue du Général de Gaulle Cadaujac, 31 octobre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Halloween à Cadaujac, ça se passe aussi à la bibliothèque municipale !

Mardi 31 octobre 2023, à 16h30 il y aura des lectures qui font frissonner petits et grands suivies du concours du déguisement le plus monstrueux et d’un goûter de bonbons !

Puis à partir de 19h, retrouvez-nous dans le parc du Château pour une vente de livres spéciale jeunesse..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

41 Avenue du Général de Gaulle

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Halloween in Cadaujac also happens at the municipal library!

On Tuesday, October 31, 2023, at 4:30 p.m., there will be readings to thrill young and old alike, followed by a contest for the most monstrous disguise and a candy snack!

Then, from 7pm, join us in the Château grounds for a special children’s book sale.

Halloween en Cadaujac también se celebra en la biblioteca municipal

El martes 31 de octubre de 2023, a las 16.30 h, habrá lecturas para emocionar a grandes y pequeños, seguidas de un concurso para encontrar el disfraz más monstruoso y ¡una merienda de golosinas!

A continuación, a partir de las 19:00 h, en el recinto del castillo, tendrá lugar una venta especial de libros infantiles.

Halloween in Cadaujac, das findet auch in der Gemeindebibliothek statt!

Am Dienstag, den 31. Oktober 2023, gibt es um 16:30 Uhr gruselige Lesungen für Groß und Klein, gefolgt von einem Wettbewerb für das monströseste Kostüm und einem Süßigkeitensnack!

Ab 19 Uhr findet dann im Schlosspark ein Kinderbuchverkauf statt.

