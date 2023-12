«Venez danser» au Casino Circus de Carnac 41 Avenue des Salines Carnac, 28 janvier 2024, Carnac.

Carnac Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:30:00

fin : 2023-12-28 18:30:00

Un après-midi dansant organisé par Art et Culture au Casino Circus de Carnac avec Nicole Beck, (professeur de danse depuis 19 ans qui anime, chaque vendredi, les cours de « Danse pour tous » de l’association) que vous soyez adhérent ou pas.

Nicole Beck partagera, avec vous, son dynamisme, son énergie et son enthousiasme pour en faire un moment magique et Art et Culture vous offrira la Galette des Rois.

Prix unique pour tous : billetterie dès 14h15. Aucune réservation.

Galette des Rois offerte par l’association Art et Culture – Tarif unique : 6€. Aucune réservation.

41 Avenue des Salines Casino Circus

Carnac 56340 Morbihan Bretagne



