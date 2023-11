MARCHÉ DE NOËL 41 Avenue des Pyrénées Lacroix-Falgarde, 9 décembre 2023, Lacroix-Falgarde.

Lacroix-Falgarde,Haute-Garonne

La mairie vous donne rendez-vous pour son marché de Noël au centre commercial Verte Campagne..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

41 Avenue des Pyrénées

Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie



The Town Hall invites you to its Christmas market at the Verte Campagne shopping center.

El Ayuntamiento le invita a su mercado navideño en el centro comercial Verte Campagne.

Die Stadtverwaltung lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt im Einkaufszentrum Verte Campagne ein.

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE