LES HOMMES PREFERENT MENTIR 41 Avenue de Béziers Vias, 26 novembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

C’est au cours d’une soirée qui promettait d’être joyeuse et conviviale que vont se révéler sept personnages..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie



It is during an evening that promises to be joyous and convivial that seven characters are revealed.

Durante una velada que promete ser alegre y distendida, se revelan siete personajes.

An einem Abend, der fröhlich und gesellig zu werden verspricht, werden sieben Charaktere enthüllt.

