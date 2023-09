CAROLINE ESTREMO « J’AIME LES GENS » 41 Avenue de Béziers Vias, 10 novembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Après un livre vendu à 20 000 exemplaires, elle signe sa déclaration d’humour et d’amour aux soignant dans son one woman show.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie



After a book that sold 20,000 copies, she made a declaration of humour and love to carers in her one-woman show

Tras un libro que vendió 20.000 ejemplares, hizo una declaración de humor y amor a los cuidadores en su espectáculo unipersonal

Nach einem Buch, von dem 20 000 Exemplare verkauft wurden, unterschreibt sie ihre humorvolle und liebevolle Erklärung an die Pflegenden in ihrer One-Woman-Show

