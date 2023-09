ASSOCIATION « VIENS, ON CHANTE » POUR OCTOBRE ROSE 41 Avenue de Béziers Vias, 20 octobre 2023, Vias.

Vias,Hérault

L’association « Viens, On Chante » soutient la lutte contre le cancer du sein en organisant le spectacle musical « Quai des étoiles » au Théâtre de l’Ardaillon.

Tous les bénéfices seront reversés à « La Ligue contre le cancer ».

2023-10-20 21:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie



The songwriter of « La ballade des gens heureux » will perform for you an acoustic version of his most beautiful songs. Find the greatest hits of the artist arranged for piano, cello and guitar by pianist Guy Matteoni and enjoy a new reunion with the beauty of his melodies and the joy of his lyrics.

La asociación « Viens, On Chante » apoya la lucha contra el cáncer de mama organizando el espectáculo musical « Quai des étoiles » en el Théâtre de l’Ardaillon.

Todos los beneficios se donarán a « La Ligue contre le cancer »

Der Verein « Viens, On Chante » unterstützt den Kampf gegen Brustkrebs, indem er das Musical « Quai des étoiles » im Théâtre de l’Ardaillon veranstaltet.

Alle Einnahmen werden an « La Ligue contre le cancer » gespendet

Mise à jour le 2023-09-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE