SAISON CULTURELLE – JEF SENEGAS 41 Avenue de Béziers Vias, 30 septembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Ambassadeur de la culture Occitane et Cathare, Jef Sénégas transpire le rock et chante la poésie à coeur ouvert dans un univers tout à fait singulier. Cet artiste libre et atypique revient sur le devant de la scène à l’Ardaillon avec son nouveau spectacle nommé « Révérence Amère » intemporel, plus incisif, plus pop et plus engagé..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

41 Avenue de Béziers

Vias 34450 Hérault Occitanie



In the age of political correctness, come and fry for an evening with Sandrine Alexi who, with tenderness, will spare nothing and nobody!

En la era de lo políticamente correcto, venga a freírse en una velada con Sandrine Alexi que, con ternura, ¡no perdonará nada ni a nadie!

Im Zeitalter der politischen Korrektheit frittieren Sie einen Abend lang mit Sandrine Alexi, die mit ihrer Zärtlichkeit nichts und niemanden verschont!

