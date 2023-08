JEP 2023 – ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 41 Avenue Claude Bernard Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

La visite découverte vous invite à comprendre les différents processus participant à une conservation pérenne des documents d’archives. Sont ainsi successivement évoqués les différentes caractéristiques techniques des magasins de stockage, les opérations de classement, de reconditionnement et de restauration des documents et le travail de numérisation de l’atelier photographique.

Visites de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dernier départ une heure avant la fermeture. Gratuit, sans inscription.

Durée : 1h environ..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

41 Avenue Claude Bernard

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The discovery tour invites you to understand the various processes involved in the long-term preservation of archival documents. The various technical features of the storage facilities, the filing, repackaging and restoration of documents, and the digitization work carried out by the photographic workshop are all covered.

Visits from 9.30am to 12.30pm and from 2pm to 6pm. Last departure one hour before closing time. Free, no registration required.

Duration: approx. 1 hour.

La visita de descubrimiento le invita a comprender los distintos procesos que intervienen en la conservación a largo plazo de los documentos de archivo. Se describirán sucesivamente las diferentes características técnicas de las zonas de almacenamiento, el archivado, el reembalaje y la restauración de los documentos, así como los trabajos de digitalización realizados en el taller fotográfico.

Visitas de 9.30 a 12.30 y de 14.00 a 18.00 horas. Última salida una hora antes del cierre. Gratuita, sin inscripción.

Duración: 1 hora aproximadamente.

Die Entdeckungstour lädt Sie ein, die verschiedenen Prozesse zu verstehen, die an der dauerhaften Erhaltung von Archivdokumenten beteiligt sind. Es werden nacheinander die verschiedenen technischen Merkmale der Lagerräume, die Klassifizierung, Umverpackung und Restaurierung der Dokumente sowie die Digitalisierungsarbeiten des Fotoateliers erläutert.

Besuche von 9:30 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Letzter Start eine Stunde vor Schließung. Kostenlos, ohne Anmeldung.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude