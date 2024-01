Les 10KM de Saucats 41 Avenue Charles de Gaulle Saucats, dimanche 10 mars 2024.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10

Cette course historique revient après 3 longues années d’absence le 10 mars 2024 sur SAUCATS.

Le 5KM reste bien sûr d’actualité, le format des éditions précédentes étant reconduit.

Départ 10H00 pour les 5 km et les 10KM

Une course enfants sera également organisé à partir de 11H30.

Rendez-vous à l’école primaire Les Turitelles de Saucats.

41 Avenue Charles de Gaulle ECOLE PRIMAIRE LES TURITELLES à SAUCATS

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par OT Montesquieu